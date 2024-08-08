廣達奪「台灣永續行動獎」銀獎殊榮！集團高管現身領獎

台灣永續能源研究基金會（TAISE）8日舉辦「2024TSAA台灣永續行動獎」頒獎典禮，其中，代工大廠廣達（2382）旗下廣達文教基金會首度參加，便獲評審們一致青睞、成功獲得「銀獎」殊榮，而廣達文教基金會執行長徐繪珈今日除親自現身代表集團領獎，也特意仔細的將整個展區逛了一圈，逐步去了解各行各業在推動ESG時的不同做法。

據悉，廣達文教基金會成立至今已走過25個年頭，基金會多年來在執行長徐繪珈的帶領之下，持續的推動教育創新，縮短城鄉差距，並透過「藝術教育」、「科技教育」及「創新教育」三大計畫，協助學校、教師及學生轉型，培養學生的主動學習與解決問題能力，並在計畫推動的過程中給予學生最大的支持與協助，讓中小學師生有更多的機會親近藝術及瞭解藝術。

2024亞太永續博覽會暨台灣永續行動獎今日上午於台北世貿中心一館舉行頒獎典禮並同步開展，並於現場召開「2024 亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮 ，表揚各界在實踐聯合國 17 項永續發展目標工作上之卓越成果及貢獻，主辦單位也特意結合第三屆亞太永續博覽會暨高峰會辦理頒獎典禮，將永續成果實際的推升到國際舞台上，促進國際社會的交流。

據資料顯示，亞太永續行動獎評選活動將分別頒發三大獎項類別，(1)鼓勵各界實踐SDGs之「亞太永續行動獎」、(2)鼓勵政府落實永續性之施政方案，成就永續城市之「宜居永續城市獎」、(3)表揚致力於推動企業邁向永續發展相關工作貢獻卓著、足堪典範之個人的「頂尖永續長獎」。而廣達此次因旗下文教基金會長年以ESG來關愛社會，並盡力替孩子們打造優質教育因此獲獎。