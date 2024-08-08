續推3大平台落地高雄！鴻海超級算力中心2026年第4季啟用

鴻海發言人巫俊毅今天表示，集團持續推動智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台在高雄落地，其中高雄超級算力中心預計2026年第4季啟用。

此外，鴻華先進橋頭電動巴士廠將是鴻海在台首座人工智慧AI工廠，鴻海也將推出結合生成式AI的電動巴士管理平台。

巫俊毅下午受邀出席2024天下城市高峰論壇，分享鴻海與高雄在科技產業與城市未來的合作創新。

巫俊毅表示，鴻海會持續推動三大平台在高雄落地，集團將在高雄市亞灣區設置AI研訓基地和算力中心，推動高雄城市AI化和AI產業化。鴻海也整合輝達軟硬體基礎平台，訓練高雄專屬AI模型與研發CityGPT服務。

巫俊毅表示，鴻海集團以「3+3」發展策略為基礎，包括電動車、數位健康、機器人三大未來產業，以及人工智慧AI、半導體、新世代通訊三大核心技術，鴻海看好台灣發展軟體，以及導入生成式AI（Gen AI）的三大智慧平台，包括智慧製造、智慧電動車、智慧城市平台，而鴻海集團三大平台落地的城市就在高雄。

其中在智慧城市，巫俊毅指出，鴻海看好智慧城市產業龐大的市場潛力，透過集團在資通訊（ICT）和電動車的系統整合能力，可把相關應用整合起來，鴻海集團選擇在高雄投入智慧城市。

選擇高雄作為鴻海發展智慧城市第一個據點，巫俊毅分析，首先高雄市府團隊對高雄轉型相當用心，另外從實務面來看，高雄擁有機場、碼頭、高鐵、台鐵、捷運、輕軌等一系列交通建設，腹地夠大，相關基礎建設足以讓智慧城市布局完整，是非常好的複合式應用場域，可讓三大智慧大平台在高雄落地。

談到鴻海與AI晶片大廠輝達（NVIDIA）在高雄合作建置的「鴻海高雄超級算力中心」，巫俊毅表示，超級算力中心目前規劃6層樓、內建64櫃以輝達AI晶片為核心的GB200 NVL72伺服器，總計4608顆繪圖處理器（GPU），預計2026年第4季啟用。

巫俊毅說，高雄超級算力中心是鴻海驅動三大智慧平台的關鍵核心，他舉例，訓練1.8兆參數的GPT-4模型，採用8000顆H100晶片，模型訓練需90天，消耗1500萬度電，但鴻海高雄超級算力中心可以縮短到40天完成，耗電大幅減少至400萬度。

在智慧製造部分，巫俊毅指出，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，在高雄橋頭科學園區的電動巴士廠，將導入輝達Omniverse技術，成為鴻海集團在台灣首座人工智慧工廠。

在智慧電動車平台方面，巫俊毅表示，鴻華先進目前共有超過130輛的電動巴士Model T，在台灣各縣市公共運輸服務，Model T訂單持續大於產能，鴻華先進在高雄橋頭電巴廠預計2025年完工，初期產能約年產500輛，2028年年產目標擴產至1000輛。

鴻海集團也在高雄設立廠區製造電池，巫俊毅表示，今年第4季完工後，將生產台灣製造的磷酸鐵鋰電芯。鴻海高雄電池中心初期產能可到1GWh，以電動巴士Model T標準版採用300kWh電池換算，年產能可供給3333輛Model T使用。

在智慧交通軟體，巫俊毅表示，鴻海集團協助高雄市交通局建置iBus App，即將投入市民服務，5秒鐘可掌握出行路線與公車動態，服務對象除了一般市民，還有弱勢族群。

針對購買電巴Model T的客運業者，巫俊毅表示，鴻海也提供結合生成式AI的電動巴士管理平台，即時掌握Model T車隊現況，依照營運需求規劃自動駕駛排班以及Model T的充電計畫，並透過生成式AI介面，讓不熟悉資訊的客運業者，可以問答方式，即時掌握營運狀態。