元太摘TSAA台灣永續行動獎、APSAA亞太永續行動獎四座金獎

全球電子紙領導廠商E Ink元太(8069)科技8日宣布,於指標性的永續行動獎項第四屆「TSAA台灣永續行動獎」以及第三屆「APSAA亞太永續行動獎」中脫穎而出,囊括四座金獎,獲奬專案涵蓋產品永續、綠色製造與社會共融,創下史上最佳成績。

「承諾對環境、社會的永續,是元太科技的核心價值,能運用電子紙產品服務社會,無論是減低營運對生態的衝擊,或是以行動幫助弱勢,促進社會共融,讓我們深感榮幸。」元太科技董事長李政昊表示:「元太團隊致力推動的永續行動專案能榮獲4座金奬肯定,證明我們持續實踐『永續與獲利齊步並進』的承諾,感謝評審看見元太團隊的努力,得獎是對團隊們最好的鼓舞,也鞭策著我們堅持耕耘各項永續行動」。

元太科技在今天頒發的2項永續行動大奬中,一舉奪得四項金奬,專案均落實「電子紙產品」為核心的P·ESG架構,以電子紙作為永續議題的解方。在「TSAA台灣永續行動獎」分別以「SDG03- E Ink守護小飛象」與「SDG13-提效降耗潔綠邁向淨零」獲得兩座金獎;在「APSAA亞太永續行動獎」,則以「SDG03-暢享用眼時光(Healthier Screen Time)」與「SDG04- e啟讀出未來(Empowering visual friendly digital reading in Keelung - 2023 "eRead for the Future" eReader library)」獲得另兩座金獎肯定。

「SDG03- E Ink守護小飛象」專案中,元太科技與高雄市立民生醫院合作,捐贈專職照護重症受虐兒的「飛象家園」電子紙醫療照護筆記本無紙化系統,減輕醫護工作團隊負擔,同步提升工作效率與照護品質。

「飛象家園」附設於高雄市立民生醫院,是台灣首創為重症受虐兒童所打造的專屬照護機構。飛象家園收治零至十八歲重度且需要高度密集照護需求的兒虐重症孩童,除了專職醫師之外,還配置專業護理人員、照服員、物理治療師、職能治療師、語言治療師、營養師、藥師、社工師等團隊。

元太以其電子紙核心技術開發「電子紙醫療照護筆記本」,整合飛象家園原使用的紙本紀錄表單,客製e化系統,與智慧醫療系統後台結合,達到雙向編輯、同步更新,解決紙本照護紀錄因多方共用,紙張容易破損受汙染、字跡辨識困難、注意事項易被忽略、便利貼註記掉落遺失等痛點。

電子紙適合醫療場域,材料輕薄耐摔,可使用酒精消毒,有效確保照護者與病患的衛生,降低交叉感染。哈佛公衛學院研究指出,無前光的電子紙不傷眼。有別於液晶平板電子紙顯示螢幕不發光,不會發出對眼睛有害的藍光,醫護人員工作紀錄或孩童學習使用,對於眼睛視力均無負擔。

在「SDG13-提效降耗潔綠邁向淨零」專案中,元太科技營運部門有效降低耗用能源的密集度。從2005年起,每年進行ISO 14064-1溫室氣體盤查,並進行外部查證。在2023年,元太全廠廠區範疇一暨範疇二的溫室氣體總排放量為33,749噸CO2e,較2022年降低15%碳排放量。

此外也積極參與氣候變遷國際倡議,以2030 RE100,2040淨零碳排目標,通過科學基礎減量目標SBTi審查作業。當年全球共使用30.3百萬度綠度,相當於減少12,733公噸CO2e碳排放量,超越原訂RE30目標達成RE36,而在再生能源的卓越表現,榮獲RE100組織頒發RE100領袖奬(RE100 Leadership Awards)中之最佳新進企業獎(Best Newcomer)。

「SDG03-暢享用眼時光」是一個面向兒少的父母、高齡者以及3C螢幕重度使用者的跨國宣傳計劃,旨在於推動公眾提升用眼健康的意識。透過建立跨國網站、線上與現下配合宣傳,將正確的健康知識以淺而易懂的方式安插多媒體、數位內容中。向受眾提供安全的健康用眼指南手冊,配合在地的媒體、眼科專業人士,推廣正確的護眼知識,降低民眾的眼睛及藍光可能造成的疾病風險。

「SDG04- e啟讀出未來」則是元太科技在社會共融專案中,最具規模與歷史的專案。 2023年,專案捐贈基隆市,與22家電子紙生態圈夥伴公司攜手為基隆市全市39所國小及10所公共圖書館,建立「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館,總共捐贈1,075台彩色電子書閱讀器,每台閱讀器均搭載102本適合低、中與高年級的優質讀物,共計近11萬冊電子書,總捐贈價值超過新台幣2,911萬元,嘉惠基隆市15,000多位學童。

專案以「一學校一電子書行動圖書館」目標發展,自2017年專案啟動後,連續7年於7個縣市內的174所學校、29座圖書館,捐贈4,061台電子書閱讀器、37萬冊電子書書籍,嘉惠5萬4千名學生,累積貢獻新台幣2億2,614萬元價值。

e啟讀出未來運用視覺友善的電子紙與豐富的電子書內容,消弭偏鄉學習資源落差,落實聯合國永續目標「SDG 4教育品質」。同時,電子書閱讀器也是比起紙本書更環保的閱讀選項。過去5年,全球約使用1.3億台電子書閱讀器,以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書,若以紙本書籍或是LCD平板電腦閱讀,相較於使用電子書閱讀器,將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。