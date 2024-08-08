亞洲區塊鏈高峰會 倡議科技治理與數位民主

今天是2024 ABS亞洲區塊鏈高峰會的第三天活動，有多位重量級嘉賓暢談多元宇宙未來，探討AI與區塊鏈技術如何幫助世界變得更加美好。首先，慈濟證嚴上人以影片「科技弘法」為ABS開場；接著，前數位發展部唐鳳部長現場演講：「Plurality多元宇宙讓世界看見臺灣」。

唐鳳於致詞表示看見「萬物聯網」，我們將智慧聯網；看見「虛擬實境」，我們將實境共享；看見「機器學習」，我們將協力學習；看見「用戶體驗」，我們將體驗人際；這就是擁抱多元宇宙的重要性。在「Plurality 多元宇宙」的理念中，所有人都能夠成為創造解方的一分子；所有意見都能完整的表達、聆聽、探索，並透過技術創造，追求個人利益轉向協同合作的福祉，進而解決因社會結構差異而造成的眾多難題。

接著，唐鳳與美國好萊塢知名影星喬瑟夫·高登-李維Joseph Gordon-Levitt、微軟研究院經濟學家Glen Weyl、乙太坊共同創辦人Vitalik Buterin，以對談方式，探討台灣多元民主成功經驗、數位科技發展趨勢，以及社群媒體發展現況及挑戰，從下列角度來討論：

一、台灣多元民主的成功經驗：唐鳳強調台灣民主的成功在於其「可更新」，制度並非一成不變，而是持續地根據民眾需求和時代變化，進行調整和升級；全民參與是台灣民主的重要要基石，民眾可以透過網路平台參與政策制定、預算編列等公共事務。

二、數位科技發展趨勢：乙太坊共同創辦人Vitalik Buterin 說明「防禦性科技」理念，引發與會者的熱烈討論。與傳統的「進攻性科技」不同，防禦性科技在保護個人和社群之利益，防止科技被濫用。他並強調「科技」本身非解決方案，關鍵在於如何利用科技來增進人類福祉。唐鳳則以台灣的數位防疫經驗為例，說明科技可以幫助政府更有效率地應對危機，同時保障公民的權利與自由。

三、社群媒體發展現況及挑戰：與談者認為，現今的社群媒體存在著演算法偏見、資訊繭房 (information cocoons)、仇恨言論等問題，這些問題對民主社會造成了不小的挑戰。唐鳳指出，解決社群媒體問題的關鍵，在於賦予用戶更多的選擇權和控制權；以新聞瀏覽器擴充功能為例，用戶可以自由選擇社群媒體的新聞推播，減少資訊超載和負面情緒的影響。

微軟研究院經濟學家Glen Weyl 提倡建立一個更加開放、去中心化的社群媒體生態，讓用戶可以自由選擇平台、演算法和內容，擺脫現有平台的壟斷和控制。

四、TikTok收購案與數位民主的未來：唐鳳分析了美國政府對TikTok的禁令，認為背後反映出的是國家安全和言論自由間的衡平。唐鳳支持 Project Liberty 對TikTok的收購計畫，並強調該計畫的目標是建立一個更民主、透明和以人為本的社群媒體平台。唐鳳並呼籲各界共同努力，打造一個更加多元、包容和永續的數位社會，讓科技真正服務於人類。

唐鳳和與會專家一致認為，面對數位時代的挑戰，需要秉持開放、創新和以人為本的理念，共同努力打造一個更加美好、公平和永續的未來。

今天在不同場次，同時舉辦各種議題的演講、座談會、展演活動。三天的論壇、展演、交流活動，讓世界看到我國區塊鏈產業的特色和人才。在閉幕典禮開始前，本次活動合作夥伴會計研究發展基金會的董事長王怡心與費鴻泰博士，共同為ABS2024大會執行長費聿安（Andrew Fai)、動區動趨BlockTempo區塊鏈媒體創辦人羅介良以及合作夥伴們按「讚」，在台北舉辦這次盛大活動，讓我國區塊鏈產業發展更上一層樓。