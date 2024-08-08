影／威剛結盟數字王國 引領AI新時代娛樂產業

記憶體模組大廠威剛今天宣布旗下電競品牌XPG與好萊塢視覺特效及AI虛擬人技術公司數字王國（Digital Domain)進一步合作，由數字王國取得XPG於大中華及美洲區產品銷售代理權，結合雙方優勢創造結盟綜效，預期將為遊戲、時尚、影視、娛樂等各產業帶來AI新商機。

威剛科技董事長陳立白與數字王國執行長謝安共同出席發表會，雙方宣布進一步擴大合作。繼先前由數字王國協助威剛打造品牌大使AI虛擬人Mera於2024台北國際電腦展風光亮相，威剛看好數字王國於全球娛樂產業的優勢，有助於推展XPG全方位產品進化，品牌大使Mera也可望實現數字王國AI虛擬人技術應用落地，雙強聯手共同引領AI新時代的娛樂極致體驗。

威剛科技董事長陳立白表示：「非常期待與數字王國的合作可為威剛集團帶來更多元及更寬廣的營運效益，除了電競品牌XPG未來於大中華及美洲區的業務表現可望蒸蒸日上，期望未來雙方合作範圍將穩定擴大，為集團創造強勁的成長與獲利動能」。

看準AI虛擬人已然成為新世代不可或缺的要素，數字王國搶先布局研發，將AI虛擬人的構建流程迭代為即時捕捉、渲染和驅動，創造出具有情感表現力和互動特性的數位角色，這一成果促使數字王國將其應用延伸至大銀幕之外，如娛樂、旅遊、教育及金融服務等領域，而在與威剛聯手合作下，將更進一步結合遊戲產品拓展應用。

今天的發表會現場，影視名人王偉忠、時尚教母伊林娛樂副董事長陳婉若也以特別嘉賓之姿專程到場支持，名製作人及影星林心如也到場獻花。