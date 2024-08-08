德知士資訊成為 Bitdefender 必特企業防毒 GravityZone 授權代理商

資安專家Bitdefender必特防毒軟體宣布授權代理商新訊 — 德知士資訊榮獲Bitdefender必特防毒授權代理及銷售GravityZone企業資安解決方案。

身兼Bitdefender必特防毒家用版台灣獨家總代理身分，德知士資訊旗下將以家用版及企業資安版兩大產品線，為台灣消費者及企業用戶帶來全方位的安全保障。

德知士資訊繼去年開始在台灣獨家專營家用產品線，不僅在經銷通路布局方面持續擴展，也相當重視用戶意見反饋；今年開始更以在地化團隊深耕企業資安領域，透過Bitdefender GravityZone商用版系列產品，讓台灣企業輕鬆獲得高CP值的資安防護。德知士資訊在家用及商用市場雙軌並進，同步推展售前、售後運營體系，承諾對台灣市場持續投入及用心耕耘。

Bitdefender GravityZone商用版系列產品為領先業界且經濟實惠的整合式端點防護平台。GravityZone以其靈活且全面的安全功能著稱，特別是在EDR（端點偵測與回應）、MDR（託管偵測與回應）和XDR（延伸偵測與回應）等關鍵領域表現卓越。目前Bitdefender必特防毒在全球已經有廣大企業導入應用，例如法拉利企業與車隊、亞馬遜平台等等。不僅在AV-Comparatives的企業級測試中獲得最高評級，近期Bitdefender GravityZone更榮獲 2024 年 Gartner Peer Insights 評為EMEA 地區客戶首選EPP（端點防護平台）解決方案。

根據Bitdefender必特防毒在全球2023年度網路安全評估報告指出，超過40%的企業IT技術人員表示，針對日益複雜的雲地混合，他們無法兼顧多個環境，受到複雜性、警報過多、以及因自身安全技能上的限制而不能做得更好；並且50%以上的企業IT技術人員表示他們公司購買的資安工具，實際運用了後才發現效能上名不符實。

本次評測中，Bitdefender必特防毒幾乎完全涵蓋所有步驟（在沒有供應商實現完全覆蓋的情況下，Bitdefender報告了超過 95% 子步驟的惡意活動），並在可操作性類別中取得了最高結果（比平均水準高出32%），並且警報保真度最佳，沒有向安全營運團隊發出過多警報（僅生成 82 個警報和郵件，遠低於競爭對手平均 500 多個，防止疲勞警示）。