半導體基本面挹注長線行情 提供定時定額布局絕佳時機

全球市場8月從高檔進入修正，法人指出，將為中長期投資者提供買入機會，尤其在半導體產業鏈景氣基本面利多不變之下，對於長期投資正是定時定額投資最佳時機；短線上則觀察半導體指標股股價回穩訊號，依此作為半導體板塊下一波多頭再起的重要指引。

截至2日，根據Factset統計，標普五百企業已有75%公布財報，當中78%企業獲利超越市場預期、六成營收超越預期。尤其資訊科技（含半導體製造）、與通訊服務（含半導體應用）類股第2季獲利年成長預期將達兩成左右、營收也具一成左右表現，持續為大盤營收獲利領頭羊。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，即便國際市場震盪使上半年領漲之費半指數自7月10日高點修正逾兩成，但回歸基本面可見第2季企業獲利表現仍相當優異。

美國就業數據不如預期，使市場質疑經濟能否順利軟著陸，並擔憂聯準會利率政策遲遲未採預防性降息、可能導致失誤風險；此外，以色列和伊朗兩國緊張情勢升溫，以及日圓因升息走強迫使全球資金板塊撤回日本等多項國際市場利空，造成8月初全球股市同步面臨系統性修正而大幅震盪。

消費性電子指標股績展望俱佳，而軟體指標股的盈利及資本支出也是AI大潮是否續航的關鍵，進一步觀察華爾街分析師仍針對美股費城半導體指數成分股財報的盈餘預期持正面看法，半導體指標股獲利及全年資本支出持續正面表現，顯示半導體產業鏈景氣依然向上。