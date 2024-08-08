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又強又穩！爆料稱聯發科天璣9400 CPU 同場景僅需友商30%功耗
聯發科預計今年年底推出的新一代旗艦級移動平台天璣9400將兼具高性能和高能效，爆料稱，該晶片將帶來能效進化真疊代，天璣9400是又強又穩。
據博主@數碼閑聊站 最新爆料，聯發科天璣9400晶片CPU單核性能相較於前代提升超30%，同場景只需要友商的30%功耗，性能、功耗兩手抓。天璣真的是一年比一年穩。
Armv9架構於2021年首次推出，並於2023年疊代Armv9.2版本，基於此打造的Cortex-X4、Cortex-A720、Cortex-A520 CPU內核IP被多款SoC晶片採用，已獲得市場高度認可。
據悉，現在手遊都比較喫CPU，天璣9400有望通過採用Armv9“Blackhawk”黑鷹架構設計，並進一步增強能效，能夠輕鬆拿捏3A遊戯，溫控和續航穩定性進一步提升。
除了能效上的重大提升，天璣9400晶片有望再次引領移動SoC CPU性能榜首，加上「世界最快」LPDDR5X內存、更大緩存，預計將充分賦予移動終端毫不打折的滿血性能。
爆料稱，天璣9400晶片將採用台積電第二代3nm工藝製程和Armv9黑鷹架構，搭配聯發科獨有的全大核架構，將帶來性能和能耗的顯著提升。此外，天璣9400也進一步優化生成式AI的功能，許多生態系統夥伴正積極開發生成式AI功能，這也可能成為未來縮短智能手機產品周期的關鍵。
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