微星攜手三星於FMS 2024 展出CXL記憶體擴展伺服器

微星（2377）於美國The Future of Memory and Storage活動期間展出基於第四代AMD EPYC處理器的新款CXL（Compute Express Link）記憶擴展伺服器，新品同時於合作夥伴Samsung及MemVege攤位展出。此CXL記憶擴展伺服器主要是為提高記憶體資料庫、電子設計自動化（EDA）及高性能運算等應用性能（HPC）而設計。

MSI微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，MSI推出的CXL記憶擴展伺服器S2301採用創新的CXL技術能擴展記憶體容量及頻寬，同時整合AMD EPYC處理器、CXL記憶體模組和先進的管理軟體等不同領域的尖端技術。微星科技攜手超微、三星和MemVerge等CXL生態系統的技術巨擘，以共同推進CXL技術以滿足高性能資料中心運算的需求。

CXL記憶體擴展的新穎技術能增強現代運算環境中系統記憶體的頻寬及容量，支援的CXL 2.0標準引入了高性能記憶體存取機制，使擴展設備能夠直接與處理器的記憶體層次結構連接，將附加的記憶體模組視為系統原生記憶體的一部分。透過將CXL記憶體擴展模組連接到系統，組織可以有效地擴展記憶體資源，實現更大的記憶體容量和更高的資料吞吐量，以滿足高性能計算任務的需求。

新發布的MSI S2301伺服器適用於特定的第五代AMD EPYC處理器，通過支援CXL 2.0記憶體擴展技術大幅提升應用性能。S2301伺服器於E3.S-2T儲存設備整合PCIe 5.0 x8通道上的CXL 2.0，讓用戶無縫添加符合CXL標準的記憶體擴展設備，有效擴展伺服器的記憶體資源，突破傳統DRAM配置的限制。

此功能透過多種方式增強應用性能，包括增加系統記憶體的總容量、提升高性能運算任務的能力，並通過處理器和附加的記憶體模組之間的直接、一致性的存取來提高記憶體頻寬。高速CXL 2.0介面實現了伺服器核心元件和擴展記憶體之間的快速資料傳輸和低延遲通信，確保應用上能處理更龐大的資料集和更多的同步進程任務，而不會遇到性能瓶頸。

三星推出基於CXL 2.0的256GB CXL記憶體模組，預計將加速下一代記憶體解決方案的商業化。

三星電子記憶體新事業規劃團隊副總裁Jangseok Choi表示，三星歡迎與微星和超微的合作，不僅將為CXL市場創造一個強大的生態系統，還能優化我們256GB CXL 2.0 CMM-D的性能。新款CXL DRAM解決方案預計能在微星的S2301伺服器產品中處理各種工作負載。三星、微星和超微期待透過新一代企業伺服器和資料中心，為市場帶來創新動能。

MemVerge的Memory Machine X軟體透過智慧管理記憶體層來優化人工智慧和其他記憶體密集型工作負載的成本和效能，軟體會讓使用者知道新增CXL記憶體是否適合應用環境，並使用頻寬或延遲QoS策略自動將資料放置在正確的記憶體層中，以獲得最佳效能。

MemVerge的執行長兼聯合創始人Charles Fan表示，伺服器配備合格的CXL週邊設備和軟體的推出是業界的一大突破，這意味著業界已經能夠滿足IT組織對CXL預期增加的記憶體容量和頻寬的評估需求。

此聯合展示呈現了下一代CXL介面可以通過增加CXL記憶體擴展設備來大幅提升系統記憶體容量和頻寬。這項技術在與系統DRAM一起使用時能擴展頻寬和容量，預計將對下一代運算市場產生重大影響。