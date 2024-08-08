美光在FMS 2024 展出業界首款PCIe Gen6資料中心SSD
美商記憶體大廠美光今日宣布研發出業界首款推動生態系統的 PCIe Gen6 資料中心 SSD 技術，為美光支援AI 廣泛需求的完整記憶體和儲存產品布局再添一員。
美光資深副總裁暨運算與網路事業部總經理 Raj Narasimhan 並於 FMS 2024 展覽上針對「資料就是 AI 的核心：美光的記憶體與儲存裝置正在加速 AI 革命」主題發表演講，揭櫫美光如何透過其領先業界的完整產品布局改變 AI 系統架構並提供客戶處理大量資料時更快、更節能的解決方案。
美光在FMS 中展示其推動生態系統發展的業界首款 PCIe Gen6 SSD，再次彰顯美光領先業界的儲存技術。美光透過提供此項可提供超過 26GB/s 連續讀取頻寬的全新技術給合作夥伴，推動 PCIe Gen6 生態系統的發展。此項技術突破成就乃建立於美光近期推出之全球最高速資料中心 SSD ，美光 9550 之基礎上，進一步鞏固美光在AI儲存裝置領域的領導地位。
美光在 FMS 2024 中展示在資料中心、個人電腦、行動裝置、消費性裝置、汽車與工業產品領域的 AI 產品和技術。
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