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美光在FMS 2024 展出業界首款PCIe Gen6資料中心SSD

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光在 FMS 2024展出業界首款 PCIe Gen6 資料中心SSD。路透
美光在 FMS 2024展出業界首款 PCIe Gen6 資料中心SSD。路透

美商記憶體大廠美光今日宣布研發出業界首款推動生態系統的 PCIe Gen6 資料中心 SSD 技術，為美光支援AI 廣泛需求的完整記憶體和儲存產品布局再添一員。

美光資深副總裁暨運算與網路事業部總經理 Raj Narasimhan 並於 FMS 2024 展覽上針對「資料就是 AI 的核心：美光的記憶體與儲存裝置正在加速 AI 革命」主題發表演講，揭櫫美光如何透過其領先業界的完整產品布局改變 AI 系統架構並提供客戶處理大量資料時更快、更節能的解決方案。

美光在FMS 中展示其推動生態系統發展的業界首款 PCIe Gen6 SSD，再次彰顯美光領先業界的儲存技術。美光透過提供此項可提供超過 26GB/s 連續讀取頻寬的全新技術給合作夥伴，推動 PCIe Gen6 生態系統的發展。此項技術突破成就乃建立於美光近期推出之全球最高速資料中心 SSD ，美光 9550 之基礎上，進一步鞏固美光在AI儲存裝置領域的領導地位。

美光在 FMS 2024 中展示在資料中心、個人電腦、行動裝置、消費性裝置、汽車與工業產品領域的 AI 產品和技術。

AI 美光

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