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華通財報／上半年 EPS 1.8元創近20年次高 第2季0.97元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
華通公布財報。圖為公司廠區外觀。記者尹慧中攝影
華通公布財報。圖為公司廠區外觀。記者尹慧中攝影

華通（2313） 今日召開董事會公布2024年第2季財報，營收為168.8億元，年增21.8%，毛利率為 14.99%，年增2.56個百分點，稅後純益 11.5 億元，年增91.8%，每股純益 0.97元，第2季營運揮別谷底，累計上半年每股純益1.8元，為近20年來同期次高。

華通整體業務狀況呈現逐季成長，主要是靠衛星通訊產品需求強勁，美系客戶一系列新款平板電腦的發表以及美系智慧型手機模組用板陸續開始量產，7月營收67.27億元，月增26.27%，年增11.48%，開啟旺季的序幕。法人預估下半年在衛星產品方面，除了原有客戶需求強勁，將有第二個客戶即將進入衛星發射階段、加上華通為蘋果公司主要供應商，今年在軟板、軟硬複合板的訂單有新斬獲的狀況下，第3季營收可較第2季明顯成長。

華通表示，低軌衛星產品為今年能見度最高的產品，除了既有客戶外，也會積極擴大衛星產業的客戶群，並持續拓展Datacenter、AI伺服器、Switch、CPO、光模塊、車用電子等新客戶，以期未來在各產業領域的PCB用板可以取得發展機會。

華通說明，泰國廠今年第2季完成廠房建設，初期營運人員已於6月中進駐，目前進入設備裝機階段，初期規劃約30萬平方英呎產能，優先生產衛星產品的硬板，期望可在第4季試產及完成客戶認證。華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。

營收 華通

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