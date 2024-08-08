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偉詮電7月營收攀9個月高 擬買回1200張庫藏股

中央社／ 新竹8日電
偉詮電董事長林錫銘。偉詮電／提供
偉詮電董事長林錫銘。偉詮電／提供

偉詮電7月在旺季效應發酵下，風扇馬達控制晶片及USB PD控制晶片出貨暢旺，營收攀高至新台幣2.81億元，創9個月來新高。偉詮電董事會決議今天起自集中交易市場買回1200張庫藏股，買回區間價格45至65元。

偉詮電指出，隨著傳統旺季來臨，伺服器風扇馬達控制晶片，以及筆記型電腦和遊戲機用USB PD控制晶片出貨暢旺，是推升7月營收攀高的主要動力。

偉詮電7月營收2.81億元，月增9.79%，較去年同期增加15.52%；累計前7月營收16.92億元，年增11.82%。偉詮電表示，目前接單依然熱絡，第3季業績應可優於第2季水準。

偉詮電董事會決議自今天起至10月7日，將自集中交易市場買回1200張庫藏股，買回區間價格45至65元，買回的庫藏股將轉讓予員工。這次是偉詮電今年第2度實施庫藏股，4月18日至4月25日買回1000張庫藏股，總金額6068萬元，平均每股買回價格60.68元。

偉詮電 庫藏股 控制晶片

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