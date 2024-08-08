華立營收／7月創歷史次高紀錄 CoWoS 材料銷量增

高科技材料設備供應商華立（3010）公布2024年07月自結合併營收72.9億元、年增24.5%，累計營收456.9億、年增25.5%，華立說明，從伺服器端到邊緣端裝置同步受惠AI時代的來臨，各大科技公司的AI資本支出呈階梯式爬升，華立在半導體先進製程及先進封裝的關鍵耗材、5G高頻銅泊基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C與車用高機能工程塑膠的銷售，也將隨AI的建置及相關應用的展開，呈現強勁的出貨動能。同時CoWoS封裝材料的銷量也看增。

華立強調，自成立以來經營績效卓著，資產報酬率及股東權益報酬率長期維持在上市公司的前段班，並且向來以高股息回饋股東，成為價值型投資者選股的首選。近來受到多檔 ETF青睞，在嚴格的篩選標準中脫穎而出被納為成份股，這是對經營團隊及全體同仁多年來的努力給予高度肯定，也展現華立在資本市場具有長期增值的潛力。

華立指出，市場面已嗅到AI和高階手機需求量較前一季更為強勁，帶動客戶端先進製程的產能利用率持續往上，推升華立在先進製程相關產品的使用量，不論是光阻液、研磨液、溼式化學品及特殊氣體的業績表現都遠高於預期。主力客戶近日釋放出CoWoS產能將較原預期的倍數成長再增加，明年度的產能增幅依舊超過倍增，華立CoWoS封裝材料的銷量，可望跟隨客戶的擴產步伐逐步攀升。

在智慧型手機庫存回復健康狀態後，中國旗鑑手機品牌順勢在2023年第四季推出新機，同步引領當地中低階手機走向復甦，全面帶動華立手機鏡頭光學材料的銷售量，連續三季營收繳出高雙位數的驚人成長力道。兩岸主力客戶看好今年第三季美系與陸系手機品牌的新機上市，尤其是萬眾矚目首度搭載AI功能的手機，各方專業機構預測將驅動一波可觀的換機潮，受此激勵華立光學材料的營收將創新高。

華立也指出，長期供應印刷電路板產業的上游材料及設備，看到各廠區自動化的需求，切入智能搬運調度系統、無人搬運車、智能倉儲線邊倉等自動化設備，協助全球龍頭PCB板廠導入數位化整廠智慧物流系統，目前華立在對岸PCB產業的智慧工廠建置已衝到市佔第一。並與廠商合作引進日本的機械手臂，推出EFEM(高速晶圓/載板傳送設備)自動化模組，攻入半導體的後段封測製程，除深耕台灣及中國客戶外，觸角也延伸至東南亞，未來將全力推廣AMHS全廠自動化系統，為半導體智能工廠提供完整解決方案。