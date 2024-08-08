日圓波動 有助台被動元件廠接單

全球被動元件業長期由村田、太陽誘電、TDK等日企主導，先前日圓匯率一路走貶，日商更具競爭優勢，惟近期日圓短線一度急漲一成，即便近日震盪小幅回貶，本季以來仍大升逾8%。業者透露，國際大客戶不堪日圓短線大幅波動，近期紛紛上門詢問擴大採購台灣被動元件廠產品事宜，助攻國巨（2327）、華新科訂單量攀升。

綜觀全球積層陶瓷電容（MLCC）市場，全球五大廠中，日企強占三家，包括龍頭村田、老四太陽誘電，以及老五TDK，三家日商市占率合計超過五成，具寡占優勢；老二為南韓三星電機；台廠國巨集團排名第三，市占約15%。

業者說明，先前日圓維持疲弱態勢，有助日本被動元件業者產品報價更具競爭力。隨著近期交易員積極平倉套利交易導致日圓急升，讓日企出口優勢受創。

隨著日圓匯率急升，日本被動元件廠商原先的優勢將逐漸淡化。不具名的台灣被動元件大廠高層透露，確實開始有國際大客戶來詢問訂單，雖然短期內沒有辦法反映到報價或營收，但確實能助攻後續業績表現。

國巨與華新科近期接單狀況都不錯。國巨日前於法說會透露，目前特殊品與標準品訂單出貨比（B／B值）維持在代表景氣擴張的1上下，庫存也降至近幾季低點，處於健康水位，本季產能利用率方面，標準品估可從第2季的50%拉升至65%，特殊品則從七成增至75%，動能正向。

華新科也正向看待市況，預期產業庫存已經去化得差不多，加上手機換機潮、消費旺季可望優於往年、客戶積極提前備料下，第3季營運向上，第4季也可望維持高檔。