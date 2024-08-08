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AI伺服器供應鏈 搶料大戰延燒

經濟日報／ 本報綜合報導

超微6日公布上季財報不如預期，毛利率更是破底，引發市場疑慮，7日美股早盤重摔近13%，但美超微全年營收展望大幅優於市場預期，並高喊「缺料情況仍存在」。市場預期，AI伺服器供應鏈搶料大戰持續延燒。

美超微6日公布財報，股價盤後交易先因全年營收展望較華爾街預測高出數十億美元，以及股票分割計畫激勵，一度狂飆18%，但受營收與獲利不如預期、毛利率探新低等利空因素衝擊，股價隨即急轉直下、盤後以慘跌13%作收，7日早盤也重跌。

美超微上季（截至6月30日）毛利率驟降至11.2％，年減5.8個百分點，為歷史新低。美超微指出，毛利率滑落主要是市場對液冷需求較預期強勁許多，為加速投資擴產，以因應客戶需求，導致布局供應鏈的成本增加，衝擊獲利。

美超微並預期，新財年毛利率將重返過去的14%至17%目標區間。（編譯季晶晶、記者蕭君暉、陳昱翔、李孟珊、林薏茹）

毛利率 營收 超微

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