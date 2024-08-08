英特爾秀埃米製程 叫陣台積

英特爾大秀埃米製程肌肉，昨（7）日宣布，旗下Intel 18A製程已完成自家兩款處理器製造，並成功通電啟動作業系統，將按計畫在2025年量產，並搶先揭露明年上半年會有第一家晶圓代工客戶以 Intel 18A製程設計定案。

英特爾上周因財報會議釋出的訊息失色，股價崩跌逾二成，昨天透過新聞稿宣示自家先進製程進度斐然，力圖提振市場信心。

由於台積電（2330）在晶圓代工居龍頭地位，英特爾昨天大秀肌肉，叫陣台積電意味濃厚，伴隨三星先前也大舉吹捧自家埃米製程技術，讓半導體埃米製程之戰更加白熱化。

台積電應對半導體奈米（ N）時代，以及後續進入埃米（ A）時代，技術命名慣例從N系列轉變為A系列。依據台積電規畫，最先進的A16製程預定2026下半年量產，預計會先在台灣量產，是台積電第一個埃米技術節點製程。

英特爾昨天宣布，自家Intel 18A製程的AI PC客戶端處理器Panther Lake，以及伺服器處理器Clearwater Forest已經完成製造，並成功通電啟動作業系統，並強調此次在設計定案（Tape out）後兩個季度內，即達成這項里程碑。

英特爾指出，上述兩款自家處理器都將按計畫於2025年開始量產；同時，第一個晶圓代工客戶也到手，明年上半年將有第一家外部客戶預計以Intel 18A 製程設計定案。

面對英特爾來勢洶洶，台積電一貫不評論單一客戶與競爭對手訊息。不過，台積電董事長魏哲家先前在法說會回應分析師關注英特爾等IDM大廠投入先進製程，並喊出2025年重返榮耀是否帶來壓力時，已多次強調台積電技術領先。

魏哲家當時強調，台積電不會低估競爭者，但台積電本身可確定3奈米家族的N3P在PPA（效能、功耗及面積）及電晶體技術上成熟度為業界最佳，同時，2奈米背面電軌（ backside power rail）也將優於對手，內部評估台積電的N3P製程已相當於競爭對手的18A製程。

晶圓代工二哥三星也在埃米製程鴨子滑水。三星先前在自家晶圓代工論壇表示，從2奈米到1.4奈米的發展進展如預期，從效能和生產良率來看，2027年可望如期量產，

三星計畫將把晶背供電（BSPDN）技術導入4奈米製程與2奈米製程，也將客戶提供一站式服務，以加快生產AI晶片，力拚2028年前提高AI晶片銷售九倍。