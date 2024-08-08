輝達最強晶片遲到是真的 美超微梁見後、緯穎洪麗寗露口風

輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構AI晶片要到明年首季才會放量的傳言是真的。美超微執行長梁見後6日在財報會議中表示，輝達新晶片進度「似乎延遲一些」，為首家證實相關傳言的AI指標大廠；緯穎（6669）董事長洪麗寗也透露：「確實有些放緩」。

業界日前傳出，包括B200、GB200等輝達全新Blackwell架構AI晶片因設計瑕疵或先進封裝等問題，大量產出時間將由原訂今年第4季延至明年首季，時程晚了一季，打亂相關AI業者推出新品與營收挹注腳步，引發關注，惟相關傳言「就僅止於傳言」，當時並無廠商出面證實。

美超微、緯穎在AI伺服器領域都極具份量，梁見後、洪麗寗這兩位業界大咖均證實GB200遲到的傳言，意味廠商們要靠輝達「地表最強AI晶片」帶來更多業績的時間點還要等一等。惟兩人均同聲表示，相關遞延對自家公司出貨不會有太大影響。

梁見後在美超微財報會議上回應分析師提問時表示，確實有聽說「輝達或許有一些產品遞延問題」，但他強調，美超微將任何可能的延遲都「視為正常」。

梁見後認為，當廠商推出新技術時，有可能延遲是很正常的事，而美超微仍能向合作夥伴提供液冷解決方案，不會受到太大影響。

對於Blackwell產品的營收貢獻時間點，梁見後預期，美超微7月至9月將不會有Blackwell解決方案出貨量，10月至12月營收挹注也很小，真正放量得到明年1月至3月。

無獨有偶，洪麗寗受訪時也透露，確實聽說輝達Blackwell進度有些放緩，但一項新品或新技術推出的過程中，勢必得經過許多設計或技術調整，出現遞延情況很正常，緯穎原先就預期第4季才會有相關營收貢獻，因此也不會有太大影響。

緯穎先前預期，Blackwell架構AI伺服器有機會在第4季出貨，預期第4季AI營收占比將拉升至超過五成，Blackwell家族系列產品明年會有完整的全年度貢獻。

美系外資認為，GB200產能下半年可能放緩，但預期將在2025年大幅擴張，估計2024年搭載GB200的AI伺服器總出貨量在40萬至50萬台間，較先前預估的超過60萬台下修。