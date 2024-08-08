華碩AI PC 市占率衝25%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）先前已喊出要當AI PC領導廠商，華碩共同執行長許先越昨（7）日指出，AI PC成長周期將橫跨數年，華碩將積極拓展市場，為此，華碩已推出最完整，涵蓋各平台的AI PC產品，目標要在第一波符合「Copilot+ PC」架構的AI PC市占率達到25%。

華碩於今年台北國際電腦展期，釋出大量AI PC新品計畫，第一波搭載高通（Qualcomm）CPU產品的NB已於6月下旬推出，而本季搭載超微（AMD）CPU新品的AI PC也陸續將於全球上市，搶食Copilot+ PC商機。

許先越表示，華碩已推出最完整，涵蓋各平台的AI PC產品，目標要在第一波Copilot+ PC架構的AI PC市占率達到25%。

許先越分析，目前用微軟最嚴格的Copilot+ PC架構定義，市面上只有高通的解決方案，以此計算，市場上相關AI PC總量不大，但以目前收集到的數據來看，華碩在美國、加拿大及澳洲都處於領先地位，市占率超過兩成以上。

許先越指出，AI PC成長周期將橫跨數年。華碩內部預估AI PC 2025、2026年占整體PC比例會大幅上升，預計到2026年比重將逾六成。

許先越表示， AI PC是今年下半年出貨重點，目前市面上只有高通產品符合微軟定義，而x86架構的AI PC晶片預計稍晚推出。他重申，AI PC因規格與傳統PC不同，如記憶體容量增加，讓產品ASP高於傳統電腦，因此，AI PC的出貨有助於華碩提升ASP。

此外，在電競掌機業務方面，華碩共同執行長胡書賓表示，華碩第一代產品ROG Ally已進入產品末期，因此對第2季業績貢獻趨於穩定。

AI 華碩 高通

延伸閱讀

華碩法說將公布7月營收及展望 早盤漲逾7%預熱觀望

華碩元宇宙參展 ABS 2024 揭曉 Sparkle 獎池與 ROG 專案

聯電、華碩 權證瞄準長天期

宏碁Acer Day盛大登場 旗下首款Copilot+ PC開賣 買就送行李箱

相關新聞

輝達最強晶片遲到是真的 美超微梁見後、緯穎洪麗寗露口風

輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構AI晶片要到明年首季才會放量的傳言是真的。美超微執行長梁見後6日在財報會議...

英特爾秀埃米製程 叫陣台積

英特爾大秀埃米製程肌肉，昨（7）日宣布，旗下Intel 18A製程已完成自家兩款處理器製造，並成功通電啟動作業系統，將按...

被動元件廠掀獲利上修潮 產業龍頭村田看好MLCC需求

AI熱潮推升被動元件用量動輒激增八成至一倍，全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田強力看多市況，直言AI帶動MLCC需...

惠普大陸PC鏈擬遷往泰國 降低地緣政治風險

外電報導，惠普（HP）正考慮將50%以上的個人電腦（PC）生產從大陸轉移到泰國，並在新加坡設立備用設計中心，以降低地緣政...

HP撤陸PC產線 廣達、英業達已啟動布局

惠普（HP）大動作要將過半中國大陸PC產線撤出，主力代工廠廣達、英業達等早已啟動布局泰國，以因應客戶為降低地緣政治因素干...

華碩伺服器成長 兩年增五倍

華碩董事長施崇棠在今年股東會上，已預告伺服器業務五年業績成長五倍計畫將超前，惟進度超乎預期。華碩共同執行長胡書賓昨（7）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。