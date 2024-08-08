華碩AI PC 市占率衝25%

華碩（2357）先前已喊出要當AI PC領導廠商，華碩共同執行長許先越昨（7）日指出，AI PC成長周期將橫跨數年，華碩將積極拓展市場，為此，華碩已推出最完整，涵蓋各平台的AI PC產品，目標要在第一波符合「Copilot+ PC」架構的AI PC市占率達到25%。

華碩於今年台北國際電腦展期，釋出大量AI PC新品計畫，第一波搭載高通（Qualcomm）CPU產品的NB已於6月下旬推出，而本季搭載超微（AMD）CPU新品的AI PC也陸續將於全球上市，搶食Copilot+ PC商機。

許先越表示，華碩已推出最完整，涵蓋各平台的AI PC產品，目標要在第一波Copilot+ PC架構的AI PC市占率達到25%。

許先越分析，目前用微軟最嚴格的Copilot+ PC架構定義，市面上只有高通的解決方案，以此計算，市場上相關AI PC總量不大，但以目前收集到的數據來看，華碩在美國、加拿大及澳洲都處於領先地位，市占率超過兩成以上。

許先越指出，AI PC成長周期將橫跨數年。華碩內部預估AI PC 2025、2026年占整體PC比例會大幅上升，預計到2026年比重將逾六成。

許先越表示， AI PC是今年下半年出貨重點，目前市面上只有高通產品符合微軟定義，而x86架構的AI PC晶片預計稍晚推出。他重申，AI PC因規格與傳統PC不同，如記憶體容量增加，讓產品ASP高於傳統電腦，因此，AI PC的出貨有助於華碩提升ASP。

此外，在電競掌機業務方面，華碩共同執行長胡書賓表示，華碩第一代產品ROG Ally已進入產品末期，因此對第2季業績貢獻趨於穩定。