華碩伺服器成長 兩年增五倍

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）董事長施崇棠在今年股東會上，已預告伺服器業務五年業績成長五倍計畫將超前，惟進度超乎預期。華碩共同執行長胡書賓昨（7）日證實，在AI伺服器大量出貨下，今年第2季伺服器業務占華碩品牌營收比重已達10-15%，因此，該計畫原定2027年達標，將大幅提前至今年實現。

伺服器業務是華碩今年第2季業績增長重要動能，不僅業務單季營收創下歷史新高，且占整體品牌營收比重已達10-15%，其中AI伺服器貢獻八至九成業績。

胡書賓表示，由於華碩去年伺服器業務基期較低，今年目前為止相對去年都是倍數成長。而因AI伺服器大量出貨，帶動華碩整體伺服器業績，因此，原定下2022至2027年伺服器五年業績成長五倍的目標，預計2024年提前實現。

華碩AI伺服器客戶主要來自區域型CSP，貢獻以亞太區CSP居多，以及部分資料中心、政府、學校及研究機構。胡書賓強調，華碩將持續投資伺服器事業，雖現階段客戶以Tier 2、Tier 3為主，但華碩希望接下來能打入Tier 1的大型CSP廠商。

此外，市場近期盛傳，輝達新一代Blackwell平台AI晶片傳因設計瑕疵，將延後出貨。對此，胡書賓回應，華碩與供應商及客戶緊密合作，從華碩目前來看，下半年AI伺服器營收貢獻主要是H100及H200。

AI 伺服器 華碩

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