HP撤陸PC產線 廣達、英業達已啟動布局

惠普（HP）大動作要將過半中國大陸PC產線撤出，主力代工廠廣達（2382）、英業達等早已啟動布局泰國，以因應客戶為降低地緣政治因素干擾，挪移供應鏈版塊。

惠普傳將製造基地轉移至泰國，最終目標達成七成筆電非中製造。去年7月即傳出惠普有意效法戴爾（Dell）、蘋果等品牌廠，促進供應鏈多元化，要將PC產線撤出中國大陸，轉移至泰國與墨西哥等地。

在美中角力持續下，代工廠疫後也加速布局東南亞市場，廣達2019年就在泰國設廠，以因應客戶分散產能需求，目前泰國產能包括伺服器、消費性電子及筆電等產品線。

據了解，廣達泰國廠原先主要是為生產Chromebook及其他消費性產品，但客戶訂單不如預期，廣達因此擴大當地伺服器產能，同時爭取筆電代工訂單，隨著惠普擴大移轉至泰國生產，廣達將以泰國廠布局多年的在地化優勢，搶食訂單。

廣達近兩年加緊擴建海外產能，今年資本支出金額較去年88億元提升，估增加至100億元，年增約13.6%，重返百億元大關，將用來支應歐洲、美國、泰國及墨西哥等地的擴建需求。

英業達原規劃在墨西哥協助惠普生產筆電，但惠普決定將主要生產基地移轉至泰國，英業達因此緊急租用當地廠房，鞏固客戶訂單。

英業達去年底宣布在泰國投資1.52億美元建置新廠，將生產筆電、伺服器等。伺服器產能預計今年底完工，明年第1季投產，筆電產能預計明年第1季完工。