歡慶父親節 英業達以「3大員工福利」作爸爸們的後盾

明天8月8日就是父親節！伺服器主板龍頭大廠英業達（2356）7日指出，8月份是個充滿溫馨氛圍的月份，而這周四就是一年一度的父親節，每位英業達人都有一個斜槓身份，除了是解決難題的工程師，也是父母、子女與愛人。而英業達長年致力打造幸福職場，也以「3大員工福利」照顧各位歐巴（韓語中對男性的尊稱），誓將成為大家的後盾。

對此，英業達透露，3大員工福利分別為「身心健康」、「親子同樂」、「家庭時光」；而其中第一項「身心健康」方面，集團除了早已祭出的「EAPs員工協助方案、免費午餐、健身房和運動活動」外，也定期提供免費的健康檢查，切實為集團夥伴們的健康來把關。

其次，「親子同樂」則是希望員工們能夠在工作之餘，也能夠努力的放心玩樂，因此規劃包括「家庭日、運動日、親子講座」等多元活動，讓各位爸爸們能夠帶著全家大小一起參與、同樂。而「家庭時光」則是英業達最為自豪的部分，集團透過提供員工「彈性工時制度、陪產假與旅遊補助」等方式，讓各位爸爸在努力工作之後，還能有更多彈性時間來享受家庭時光。

對此，英業達管理層也重申，「人才」是集團中最大、也最重要的資產，因此除了工作之外，集團將努力協助每位員工在能力、學識、生活與健康上累積更多的財富，持續增進全方位的福利照顧，透過全方面的人才發展，進一步讓員工能與公司共同成長。隨著父親節來臨，英業達也祝歐巴們父親節快樂！