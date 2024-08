台灣大發布電信業首份參照TNFD V1.0版本揭露之TNFD

台灣大哥大(3045)繼2023年10月領先業界發表首本氣候相關財務揭露( Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)報告書後,8月2日再度發布電信業第一本參照TNFD V1.0版本所揭露之「自然相關財務揭露(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)報告書」。

台灣大表示,此報告依據TNFD建議的LEAP(Locate, Evaluate, Assess, Prepare)方法學,完整評估台灣大價值鏈(包括自身營運與供應鏈)之營運活動所造成的自然相關衝擊與依賴,與伴隨而來的風險與機會,並將未來自然和經濟條件納入考量,探討影響電信服務業的不同情境,同時也研究可以為大自然帶來正面效益的綠色商品與服務,並訂定的相應指標和管理目標。