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台灣大發布電信業首份參照TNFD V1.0版本揭露之TNFD

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣大哥大（3045）繼2023年10月領先業界發表首本氣候相關財務揭露( Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)報告書後，8月2日再度發布電信業第一本參照TNFD V1.0版本所揭露之「自然相關財務揭露（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）報告書」。

台灣大表示，此報告依據TNFD建議的LEAP（Locate, Evaluate, Assess, Prepare）方法學，完整評估台灣大價值鏈（包括自身營運與供應鏈）之營運活動所造成的自然相關衝擊與依賴，與伴隨而來的風險與機會，並將未來自然和經濟條件納入考量，探討影響電信服務業的不同情境，同時也研究可以為大自然帶來正面效益的綠色商品與服務，並訂定的相應指標和管理目標。

台灣大哥大

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