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華邦電推出全新1.8V 1Gb QspiNAND 快閃記憶體 主攻智慧穿戴及物聯網

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華邦電今日舉行法說會。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
華邦電今日舉行法說會。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供

華邦電（2344）今日也宣布推出一款全新的1.8V 1Gb QspiNAND 快閃記憶體 - W25N01KW，專為穿戴裝置和由電池供電的物聯網設備需求所設計，具有低待機功耗、連續讀取與小尺寸封裝的特色，實現快速啟動及支援即開即用等功能。

華邦電表示，W25N01KW快閃記憶體具有高速讀取的性能，在連續讀取 (Continuous Read) 和序列讀取 (Sequential Read) 的模式下均能實現高達52MB/秒的讀取速度，達到快速啟動和即開即用的特性，並且提供深度待機 (Deep Power Down) 模式，將待機電流降低至1µA，大幅的提高電池效能，延長終端產品的使用時間。W25N01KW 提供了WSON8 (8mm x 6mm) 和WSON8 (6mm x 5m) 等小尺寸的封裝設計，使得W25N01KW不僅具備高速代碼傳輸的效能、有效的延長電池使用壽命，更達到節省空間的設計，讓W25N01KW成為穿戴裝置與低功耗物聯網設備的最佳選擇。

華邦電表示，W25N01KW實現了我們追求卓越的承諾，通過整合創新設計元件，使製造商能夠為消費者提供更先進的解決方案。華邦的W25N01KW QspiNAND 快閃記憶體除了穿戴裝置和低功耗物聯網設備之外，也普遍適用於智慧攝影鏡頭，如網路監控攝影機、監控系統、電池供電的Wi-Fi攝影機和智慧門鈴等。

華邦電今日也公布2024年07月合併營收為70.83億元，月減3.99%，年增12.17%；累計前七月合併營收為486.89億元，較去年同期增加14.18%。

快閃記憶體 物聯網 穿戴裝置 華邦電

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