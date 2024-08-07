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華新科加碼晶技持股 華科事業群持股比重逾12%

中央社／ 台北7日電

華科事業群旗下華新科技今天傍晚公告，加碼石英元件大廠晶技持股，加上佳邦和信昌電原有持股，合計對晶技持股比重提升至12.42%，華科事業群為晶技最大法人股東。

華新科公告，從2日迄今，從集中市場取得晶技434.5萬股，每股交易價格新台幣104.5元，交易金額達4.54億元，包括先前認購晶技私募普通股及原加碼持股，累計持有晶技3220.2萬股，持股比例提升至9.62%。

此外，佳邦持股晶技維持677萬股，占比2.02%；信昌電維持晶技持股260.2萬股，持股比重0.78%。華新科表示，繼續取得晶技股權主要目的為長期投資。

包括華新科、佳邦、信昌電合計對晶技持股比重提升至12.42%。

市場人士表示，華新科和晶技透過私募案策略結盟，擴大被動元件關鍵零組件整合供應，布局車用、人工智慧（AI）、物聯網、5G通訊、智慧型手機等領域。

晶技 華新科

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