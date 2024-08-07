助清寒學生游向夢想 2024鴻海獎學鯨即日起接受報名

鴻海獎學鯨是鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會，致力於協助清寒學子悠遊於學習之海的獎助學金計畫，自2017年設立以來，已經發放了大約三億元，幫助了將近五千名大專與碩博士生堅定求學，並有不少得主在努力完成學業後找到了一份好工作，順利脫離貧苦處境。

鴻海教育基金會期盼能夠繼續幫助家境艱困的學生靠教育翻轉人生，因此舉辦2024鴻海獎學鯨，且即日起接受大專與碩博士生報名參加甄選；得獎者不但每人最高可以獲得五萬元的獎助學金，還能參加由鴻海教育基金會專為得主們所舉辦的交流成長營，獲得賦能培力，以及結識一群背景相仿、同樣力爭上游的同學彼此激勵、一起游向夢想！

為鼓勵學生們盡早報名，鴻海獎學鯨也特別推出早鳥活動，只要在9月15日前完成網路報名，就可參加抽獎而有機會獲得星巴克飲品，歡迎清寒學子們踴躍且及早報名。