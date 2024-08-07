慧榮科技於 FMS 2024推出全球首款採用台積6奈米 EUV 製程的控制晶片

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（SIMO）7日宣布推出一款專為AI PC和遊戲主機設計、具備最佳效能功耗比的SM2508 PCIe Gen5 NVMe 2.0消費級SSD控制晶片，是全球首款採用台積電6奈米EUV製程的PCIe Gen5消費級SSD控制晶片，相較於競爭廠商的12奈米製程，功耗大幅降低50%。

慧榮在8月6日至8日於美國加州舉辦的FMS（Future of Memory and Storage）上，展示以SM2508為主的SSD控制晶片及其他創新技術。

慧榮表示，SM2508整個SSD的功耗低於7W，比PCIe Gen4 SSD提高了1.7倍的功耗效率，且比目前市場上的PCIe Gen5競爭產品提升達70%，是一款專為 AI 筆電所設計的高效能、低功耗PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 SSD控制晶片，支援 8 個 NAND 通道，每通道速度高達 3,600 MT/s，循序讀寫速度最高可達 14.5 GB/s 和 13.6 GB/s，隨機讀寫效能最高可達2.5M IOPS，相較於PCIe Gen4產品，效能提升了2倍。