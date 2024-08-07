亞洲區塊鏈高峰會 永續與科技鏈結帶來創新價值

2024 ABS亞洲區塊鏈高峰會在南港展覽館如火如荼的展開，立法院副院長江啟臣、台北市長蔣萬安蒞臨會場進行開場致詞，並共同按鈕來啟動 AI 與區塊鏈產業的發展潛力。

人工智慧（AI）、區塊鏈（Blockchain）和加密貨幣（Cryptocurrency），是現今世界和台灣企業最重要的三大議題，不僅是在當下，也包括未來，需要討論可能面臨的情況，這也是2024 ABS 亞洲區塊鏈高峰會舉辦的目的。

江啟臣致詞指出，科技帶給我們便利，解決許多生活上的問題，同時也會帶來問題與挑戰，科技如果要發揮正向和利大於弊的功能，法律及規範定是其中一項重要挑戰。

蔣萬安致詞時說到，台北市不僅是一個典範，還是一個充滿創新的動態樞紐，是個充分運用智慧的城市。區塊鏈技術，在金融業、醫療業、科技業和製造業方面帶來重大進步，如今台北已是台灣科技界的關鍵角色，擁有豐富的高科技人才和支持 Web 3 技術的強大數位基礎建設。

2024亞洲區塊鏈高峰會第二天依舊安排相當豐富的研討主題，於「叉中有叉中有叉=Fork of A Fork of A Fork」中提到，區塊鏈的分叉（fork）與永續發展揭露準則之間可以存在一定的相關性，重點包括一、科技透明度：區塊鏈的分叉過程和決策都在公開記錄中，這種透明度有助於企業在永續資訊揭露中，展示其治理結構和決策過程。

二、資料完整性：分叉後的區塊鏈仍保留所有歷史記錄，這對於提供準確和不可篡改的永續資訊揭露，非常有幫助；三、去中心化治理：分叉過程涉及社群共識決策，這可以與企業的永續治理模式相結合，展示參與性和包容性。

下午場「未來藝術：創新與表達的交匯點」，由宏碁（2353）創辦人施振榮先生與新媒體藝術家吳哲宇共同對談，激盪藝術與文化如何在科技浪潮中創新。

施振榮表示，自己從宏碁退休後，受到科技部邀請，運用自身影響力打造生生不息的科技+藝文市場，創造「科文雙融」，投資智能藝文行銷平台、科技藝文場域、內容製作，期盼能改變藝文生態，並以科技創新價值與商業運轉模式，建構台灣文化科技業者共創共利的前瞻性展演平台。

吳哲宇提到，隨著科技的不斷演進，藝術形式不斷翻新，生成式藝術便是其中之一，結合了人工智慧和程式運算技術，通過演算法創造出獨一無二的數位藝術作品，這種藝術形式已經引起了越來越多的關注和探討，生成式藝術也開始與區塊鏈產生了聯繫，不但為這種藝術形式的發展帶來了全新的可能性，也讓更多人能參與其中，讓藝術越來越普及化。

施振榮提出藝文雙融的微笑區線，由右端的品牌與服務，走向左端的技術與專利，以策略立足，培養核心能力，打造自己的品牌。他強調，創造價值要在國際上發光發熱，要培養Taiwan CAT (Cultural Arts Technology，台灣貓)，大家積少成多、共同合作。台灣藝文界具創意、人才優質且能量足夠，只是苦於台灣本身的市場太小，資源投入後的回收往往不盡理想。政府為鼓勵上市櫃企業支持文化發展，將「企業促進文化發展」明確納入永續發展實踐範疇，期盼未來能以更多的獎勵措施及投資抵減政策，鼓勵企業界挹注更多的資源，推動台灣藝術文化的發展，實現「台灣貓群（CATs） 名揚四海」。

施振榮最後表示，台灣的科技已對人類的物質文明做出具體貢獻，他提出「創新矽島」，現階段必須好好利用台灣的科技，對人類的精神文明做出具體貢獻。