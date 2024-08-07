快訊

3分之2個台灣下雨！雙北等16縣市大雨特報 恐一路下到晚上

藍踢爆！綠代表團赴美與大麻CEO餐敘 該人涉兒童性虐待

馬斯克不准…特斯拉在台灣好市多只到今天！8月8日起停售

AI 需求飆升！記憶體製造商將帶動首季半導體市場成長

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
2024年第1季全球前十大IDM業者。圖／IDC提供
2024年第1季全球前十大IDM業者。圖／IDC提供

IDC最新「全球半導體整合元件製造市場：2024第1季前十大業者排名與分析」出爐！據IDC調查顯示，2024年在疫情影響逐步趨緩下，終端市場回穩，加上資料中心對人工智慧訓練與推論的需求帶動記憶體提升，整體應用及庫存水準皆開始正常化，連帶帶動第1季整合元件製造(IDM)市場的發展，而其中高頻寬記憶體(HBM)扮演重要角色。

據悉，高頻寬記憶體(HBM)的需求不斷成長，價格比傳統記憶體高出四到五倍，也進一步壓縮到終端市場的DRAM產能促使DRAM價格提升，使得總體記憶體市場營收大幅成長。同時，AI PC以及AI智慧型手機逐步釋出市場，其所需要的記憶體內容較傳統裝置增加，也帶動記憶體整體市場發展。

本季前五大IDM業者中有三家就和記憶體相關，在前十大業者營收中佔比近五成。前十大IDM業者分別為三星、英特爾、SK海力士、美光、英飛凌、德州儀器、意法半導體、恩智浦、索尼與村田。在資料中心與終端裝置市場對AI需求不斷提升下，預計2024年下半年記憶體仍是推動整合元件製造(IDM)發展的重要動能。

對此，2024年第1季前十大IDM業者應用市場中，運算(Computing)仍為主力市場，占總體市場35%，去年同期該市場僅29%。第二大應用仍為無線通訊(Wireless)。車用(Automotive) 市場第1季在晶片庫存壓力下，顯露疲弱跡象。

工業領域(Industrial)方面因去年受到供應鏈擾動，客戶有重複備貨及囤貨狀況，第1季主要以去化庫存為主。這兩類市場相較去年同期占比皆有顯著下降。預計車用與工業應用市場今年上半年仍以庫存調整為主，第3季有望逐步走入復甦。

IDC亞太區半導體研究負責人江芳韻表示，2024年全球整合元件製造市場發展記憶體業者將持續扮演重要角色。而隨著市場庫存逐步恢復正常水位，預期下半年包括汽車、工業領域應用需求也將逐步復甦，對2024年全球IDM市場發展將有正面助益。

AI IDC 半導體 營收 記憶體

延伸閱讀

防美再祭封殺令 陸企掃貨狂囤三星HBM晶片

M31與高塔半導體合作 成功開發65奈米的SRAM和ROM先進記憶體解決方案

三星記憶體熱銷 代理商沾光

先進記憶體CRAM技術 台廠滿手專利...致勝武器

相關新聞

AI 需求飆升！記憶體製造商將帶動首季半導體市場成長

IDC最新「全球半導體整合元件製造市場：2024第1季前十大業者排名與分析」出爐！據IDC調查顯示，2024年在疫情影響...

輝達以 B200A 強攻 OEM 客群！明年高階 GPU 出貨拚年增55%

市場日前傳出輝達（NVIDIA）取消B100並轉為B200A，不過根據研調機構集邦（TrendForce）的了解，輝達仍...

物聯網事業起飛、中台韓市場加持 研華7月營收年增4.28%

工業電腦龍頭研華今（7）日公布2024年七月合併營收，達新台幣50.31億元，較去年同期營收48.25億元年增4.28%...

格斯攜手英國電池材料新創 開發新一代鈮基XNO電池

格斯科技*（6940）今昌宣布與英國鋰離子電池材料開發商Echion Technologies簽署共同開發協議（Join...

格斯攜手英國電池材料新創 開發新一代鈮基XNO電池產品

格斯科技*（6940）7日宣布與英國鋰離子電池材料開發商 Echion Technologies正式簽署共同開發協議（J...

宜鼎攜手研華 以旗下MIPI相機模組支援最新AFE-R360系統

全球AI解決方案與工業級儲存領導品牌宜鼎國際（5289），宣布於AI視覺應用領域與全球工業物聯網領導廠商研華攜手合作，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。