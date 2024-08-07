AI 需求飆升！記憶體製造商將帶動首季半導體市場成長

IDC最新「全球半導體整合元件製造市場：2024第1季前十大業者排名與分析」出爐！據IDC調查顯示，2024年在疫情影響逐步趨緩下，終端市場回穩，加上資料中心對人工智慧訓練與推論的需求帶動記憶體提升，整體應用及庫存水準皆開始正常化，連帶帶動第1季整合元件製造(IDM)市場的發展，而其中高頻寬記憶體(HBM)扮演重要角色。

據悉，高頻寬記憶體(HBM)的需求不斷成長，價格比傳統記憶體高出四到五倍，也進一步壓縮到終端市場的DRAM產能促使DRAM價格提升，使得總體記憶體市場營收大幅成長。同時，AI PC以及AI智慧型手機逐步釋出市場，其所需要的記憶體內容較傳統裝置增加，也帶動記憶體整體市場發展。

本季前五大IDM業者中有三家就和記憶體相關，在前十大業者營收中佔比近五成。前十大IDM業者分別為三星、英特爾、SK海力士、美光、英飛凌、德州儀器、意法半導體、恩智浦、索尼與村田。在資料中心與終端裝置市場對AI需求不斷提升下，預計2024年下半年記憶體仍是推動整合元件製造(IDM)發展的重要動能。

對此，2024年第1季前十大IDM業者應用市場中，運算(Computing)仍為主力市場，占總體市場35%，去年同期該市場僅29%。第二大應用仍為無線通訊(Wireless)。車用(Automotive) 市場第1季在晶片庫存壓力下，顯露疲弱跡象。

工業領域(Industrial)方面因去年受到供應鏈擾動，客戶有重複備貨及囤貨狀況，第1季主要以去化庫存為主。這兩類市場相較去年同期占比皆有顯著下降。預計車用與工業應用市場今年上半年仍以庫存調整為主，第3季有望逐步走入復甦。

IDC亞太區半導體研究負責人江芳韻表示，2024年全球整合元件製造市場發展記憶體業者將持續扮演重要角色。而隨著市場庫存逐步恢復正常水位，預期下半年包括汽車、工業領域應用需求也將逐步復甦，對2024年全球IDM市場發展將有正面助益。