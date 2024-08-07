快訊

3分之2個台灣下雨！雙北等16縣市大雨特報 恐一路下到晚上

藍踢爆！綠代表團赴美與大麻CEO餐敘 該人涉兒童性虐待

馬斯克不准…特斯拉在台灣好市多只到今天！8月8日起停售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輝達以 B200A 強攻 OEM 客群！明年高階 GPU 出貨拚年增55%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達新推B200A強攻OEM。集邦提供
輝達新推B200A強攻OEM。集邦提供

市場日前傳出輝達（NVIDIA）取消B100並轉為B200A，不過根據研調機構集邦（TrendForce）的了解，輝達仍目標在2024年下半推出B100及B200，將供應CSPs客戶，也另外規劃降規版B200A給其他企業型客戶，瞄準邊緣AI應用。

集邦表示，受CoWoS-L產能吃緊影響，輝達會將B100及B200產能提供給需求較大的CSPs客戶，並規劃於2024年第三季後陸續供貨。在CoWoS-L良率和量產尚待整備的情況下，輝達同步規劃降規版B200A給其他企業客戶，並轉為採用CoWoS-S封裝技術。

集邦預期，B200A的熱設計功耗(TDP)將比B200低，搭配該晶片的GB Rack solution可採用氣冷散熱方案，2025年可望較不受設計難度高且複雜的液冷散熱影響，造成出貨延遲等狀況。

B200A的記憶體規格將採用4顆HBM3e 12hi，總容量為144GB。預期OEMs應會於2025年上半年後正式拿到B200A晶片，這個供貨時間點能讓延遲至今年第3季才能放量的H200有更多被市場採用的機會，避免產品線相隔太近而產生衝突。

Blackwell將占2025年NVIDIA高階GPU出貨量逾8成

根據集邦對供應鏈的調查，2024年輝達的高階GPU出貨將以Hopper平台產品為主，除針對北美CSPs、OEMs出貨H100、H200等機種，針對中系客戶則以搭載H20 的AI server為主力。

預估H200在2024年第3季才能開始放量、成為NVIDIA主流機種，並延續至2025年。集邦指出，Blackwell系列於2024年仍在前期出貨階段，進入2025年，Blackwell將成為出貨主力，以效能較高的B200及GB200 Rack滿足CSPs、OEMs對高階AI server的需求。

而B100屬過渡型、主打耗能較低的產品，在輝達出貨完既有CSPs訂單後，B100將逐漸被B200、B200A及GB200 Rack取代。集邦預估，2025年Blackwell平台將占輝達高階GPU逾8成，並促使輝達高階GPU系列的出貨年增率上升至55%。

GPU 輝達

延伸閱讀

NVIDIA 新推 B200A 攻 OEM 客群 2025年高階 GPU 出貨年增估55%

輝達為何是AI之王？作家提「護城河優勢」：主營硬體、毛利率媲美軟體公司

標普500與那指勁揚1％ 輝達台積電ADR大漲領軍晶片股

日月光再奪台積CoWoS大單 傳超微也積極拉攏

相關新聞

AI 需求飆升！記憶體製造商將帶動首季半導體市場成長

IDC最新「全球半導體整合元件製造市場：2024第1季前十大業者排名與分析」出爐！據IDC調查顯示，2024年在疫情影響...

輝達以 B200A 強攻 OEM 客群！明年高階 GPU 出貨拚年增55%

市場日前傳出輝達（NVIDIA）取消B100並轉為B200A，不過根據研調機構集邦（TrendForce）的了解，輝達仍...

物聯網事業起飛、中台韓市場加持 研華7月營收年增4.28%

工業電腦龍頭研華今（7）日公布2024年七月合併營收，達新台幣50.31億元，較去年同期營收48.25億元年增4.28%...

格斯攜手英國電池材料新創 開發新一代鈮基XNO電池

格斯科技*（6940）今昌宣布與英國鋰離子電池材料開發商Echion Technologies簽署共同開發協議（Join...

格斯攜手英國電池材料新創 開發新一代鈮基XNO電池產品

格斯科技*（6940）7日宣布與英國鋰離子電池材料開發商 Echion Technologies正式簽署共同開發協議（J...

宜鼎攜手研華 以旗下MIPI相機模組支援最新AFE-R360系統

全球AI解決方案與工業級儲存領導品牌宜鼎國際（5289），宣布於AI視覺應用領域與全球工業物聯網領導廠商研華攜手合作，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。