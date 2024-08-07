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群光上半年每股賺5.82元 歷年同期新高

中央社／ 台北7日電

群光今天公布半年報，上半年營收新台幣475.2億元，年減1%，稅後純益42.32億元，比去年同期成長29%，每股純益達5.82元，上半年已賺進半個股本，創下歷史同期最佳表現。

群光第2季毛利率20.7%，營益率10.4%，淨利率10.0%，分別較去年同期增加2.8、2.4和2.9個百分點，並優於今年第1季，呈現三率三升，帶動獲利成長遠優於營收成長。

群光第2季營收246.74億元，年減3%，稅後純益24.7億元，比去年同期大幅成長37%，創單季獲利歷史新高。

群光主管今天表示，上半年獲利成長，除了受益弱勢亞幣帶來匯兌優勢，產品組合改善是最大功臣，包括鍵盤、影像與電源3大產品線，皆側重高單價或高附加價值產品出貨。

群光今年上半年鍵盤出貨著重在商用機種，LED背光筆電鍵盤成長顯著，營收年成長超過2成。影像產品方面，上半年包括智慧視訊影像產品、商用影像監測，及運動攝影機等高端產品，出貨都大幅成長。

展望下半年，群光看好微軟明年即將停止支援Windows 10作業系統，預料企業端將逐步開啟換機需求，加上AI PC新機種陸續推出，帶動產品規格提升，有利營收、獲利成長。

群光主管觀察，雖然目前消費者對於AI PC仍處觀望居多，但群光第2季鍵盤出貨，搭載AI功能鍵Copilot Key的出貨比重已達2成，較第1季成長超過3倍，預期下半年出貨比重會持續提升。

他分析，目前AI PC主要為商務機種，搭載LED背光模組的比例也會增加，而群光針對AI PC設計的筆電影像模組也從第3季開始出貨，在AI PC的鍵盤、影像模組等雙零件出貨拉動下，下半年產品組合將持續優化。

AI 群光

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