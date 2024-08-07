快訊

奧運桌球／莊智淵告別奧運…張本智和深深鞠躬 2人7年前就認識「日本選手都崇拜他」

桃園民眾凱道抗議SRF 藍嗆：燒垃圾發電要觀音都得肺腺癌？

汽車庫存爆量！新車堆積如山 到底買家在哪裡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

物聯網事業起飛、中台韓市場加持 研華7月營收年增4.28%

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
研華指出，上月營收以中國、台灣、韓國及新興市場表現突出。圖為日前研華與臻鼎-KY強強聯手，於深圳簽署戰略合作協定。圖／研華提供
研華指出，上月營收以中國、台灣、韓國及新興市場表現突出。圖為日前研華與臻鼎-KY強強聯手，於深圳簽署戰略合作協定。圖／研華提供

工業電腦龍頭研華今（7）日公布2024年七月合併營收，達新台幣50.31億元，較去年同期營收48.25億元年增4.28%。累計研華前七月合併營收達335.54億元，較去年同期營收392.48億元，年對年衰退14.51%。

以區域別來看，7月營收以中國、台灣、南韓及新興市場表現突出，年對年分別增長13%、21%、30%、及22%；北美則表現持平。然歐洲及日本市場表現為年對年雙位衰退。事業群表現而言，工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)及嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）表現最佳，年對年分別增長8%及6%。

但研華指出，應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及服務物聯網事業群 (Service-IoT Group，SIoT)表現則為雙位數年減。

累計前7月營收來看，區域別表現以台灣及南韓市場表現最佳，較去年同期分別增長13%及10%。北美、歐洲、日本及新興市場較去年同期雙位數衰退；中國則為個位數年減。

研華指出，各事業群表現方面仍表現相對疲緩，均較去年同期雙位數衰退。

營收

延伸閱讀

SIM卡市占全球第三 藍摩瞄準物聯網商機

瑞昱7月業績增4.7% 創高

印、泰祭免簽優勢 北美團費2年首下降

高齡產業博覽會 陽明交大研發「親老智慧住宅」方案

相關新聞

英特爾威壓台積電近了？ 18A製程代工產品完成試作 明年上半年試產

英特爾今日宣布基於Intel 18A製程的AI PC客戶端處理器Panther Lake和伺服器處理器Clearwate...

物聯網事業起飛、中台韓市場加持 研華7月營收年增4.28%

工業電腦龍頭研華今（7）日公布2024年七月合併營收，達新台幣50.31億元，較去年同期營收48.25億元年增4.28%...

格斯攜手英國電池材料新創 開發新一代鈮基XNO電池

格斯科技*（6940）今昌宣布與英國鋰離子電池材料開發商Echion Technologies簽署共同開發協議（Join...

格斯攜手英國電池材料新創 開發新一代鈮基XNO電池產品

格斯科技*（6940）7日宣布與英國鋰離子電池材料開發商 Echion Technologies正式簽署共同開發協議（J...

宜鼎攜手研華 以旗下MIPI相機模組支援最新AFE-R360系統

全球AI解決方案與工業級儲存領導品牌宜鼎國際（5289），宣布於AI視覺應用領域與全球工業物聯網領導廠商研華攜手合作，將...

品牌保守、基期較高 研調：本季 NB 出貨僅將季增0.9%

由於品牌、通路業者擔憂成本、運費持續上升而提前出貨，加上北美教育旺季出貨優於預期，以及中國市場復甦力道不弱，DIGITI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。