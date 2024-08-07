格斯攜手英國電池材料新創 開發新一代鈮基XNO電池

格斯科技*（6940）今昌宣布與英國鋰離子電池材料開發商Echion Technologies簽署共同開發協議（Joint Development Agreement），進一步深化台英雙方在電池系統上的合作與交流。

格斯指出，相關材料未來將用於製造大型電動載具的電池芯及電池系統，包括電動巴士、重型機械、AMR等應用場景。目前已接獲多家客戶的訂單，未來將出口至指定地區。此外，OEM代工訂單也表現良好，有望於2025年出貨。

本次協議以雙方現有的合作備忘錄為基礎，擴大合作範圍。Echion Technologies將向格斯提供其獨家專利的鈮基XNO負極材料，由格斯使用獨家技術製造新一代的鈮基電池產品。鈮基XNO負極材料擁有高安全性、可快速充電、高穩定性等眾多優勢，基於此種材料的獨特晶體結構，允許鋰離子自由進出負極，鋰離子的擴散速率與傳統石墨負極材料相比皆高出許多。此外，鈮基XNO負極材料在鋰電池製程中對全球暖化的影響降低51%，是一種安全、高效能且具永續性的負極材料新秀。

格斯董事長張忠傑表示，通過此次合作，希望為客戶提供更優質的客製化創新解決方案，開發出新一代的電池產品，協助台灣政府持續推動大型電動載具的發展，共同為達成2050年淨零碳排的目標而努力。

Echion Technologies 執行長 Jean de La Verpilliere 表示，本次合作象徵著 Echion 的研發實力獲得國際夥伴的認可。我們致力於開發創新的鋰電池負極材料，以提升鋰電池產品的性能與表現。期待本次與格斯科技的合作能有效推動大型電動載具在台灣的普及。