緯軟第2季每股純益達1.87元 下半年維持穩健積極

緯軟（4953）今年上半年在兩大產業客戶需求拉抬下，營收再創歷史新高，今年第2季歸屬於母公司業主淨利為1.36億元、年增3.03%，單季每股純益（EPS）為1.87元。展望後市，緯軟指出，下半年面對前景未明的市場，公司將秉持穩健的策略審慎應對。

緯軟2024年第2季合併營收25.2億元，季增4.3%，年增18.6%；上半年合併營收為49.4億元，年增18.2%；整體而言，上半年互聯網客戶需求穩定，帶動營收續揚；智慧車客戶第1季表現不俗，第2季維穩。台灣金融業則保持穩健增長，製造業略為下滑。

在獲利方面，由於互聯網龍頭客戶營收比重持續擴增，毛利率短期內仍缺少上升的動能，第2季及上半年毛利率均維持在17.6%；然而大型客戶充足的量能帶來可觀的營收貢獻，有利於經濟效益的展現，第2季營業利益1.55億元，季增8.4%，年增4.3%，營益率為6.1%，季增0.2%，年減0.9%；上半年營業利益2.97億元，年增5.2%，營益率為6%，年減0.8%，本業獲利維持增長。稅後淨利及EPS在上半年分別為2.70億元及3.72元，稅後淨利年增6%，EPS受前一年度現增稀釋影響，低於去年同期。

展望下半年，緯軟指出，由於大陸經濟前景尚不明朗，本公司對後市持相對保守看法。互聯網業務進入穩健成熟期，預期增幅將放緩；智慧汽車業則考量電動車市場競爭加劇，採取審慎的策略應對，自第2季起逐漸淡出高資金風險客戶之合作。而台灣製造業有望逐步回溫，金融業仍維持溫和增長，下半年有望延續上半年穩健態勢。

緯軟將以「穩健積極」的營運策略為主軸，審慎應對市場風險，確保經營體質健康，並朝向永續發展的目標邁進。緯軟擬於8日舉行法說會，針對營運表現及未來展望做進一步的說明。

同時公告自結2024年7月份單月合併營收為8.60億元，月增4%，年增21.4%，累計前7月合併營收為58.0億元，年增18.6%，不僅累計營收續創同期新高，更再次刷新單月營收歷史紀錄。