宜鼎攜手研華 以旗下MIPI相機模組支援最新AFE-R360系統

全球AI解決方案與工業級儲存領導品牌宜鼎國際（5289），宣布於AI視覺應用領域與全球工業物聯網領導廠商研華攜手合作，將宜鼎旗下可客製化的MIPI系列相機模組、結合研華先進的Intel x86架構AFE-R360解決方案，為AMR（自主移動機器人) 提供高效的AI視覺感測與物體辨識功能，拓展在智慧工廠、物流倉庫與零售現場的視覺應用情境。

目前電腦視覺是邊緣AI的主力發展項目之一，對工業級相機的需求也與日俱增。其中MIPI介面相機更因其高頻寬、低功耗和低延遲等特性，成為眾多邊緣應用首選。為此，AFE-R360特別支援MIPI-CSI-2解決方案，可結合嵌入式MIPI相機模組，在邊緣端解鎖視覺應用；透過研華與宜鼎相機團隊合作研發，客戶可依實際需求，在AFE-R360上迅速導入宜鼎Fisheye MIPI Camera (魚眼相機) 或 Global Shutter MIPI Camera (全域快門相機) 兩種不同規格的相機模組，讓AMR具備物體辨識能力，並運用Intel® Core™ Ultra 7/5處理器的強大算力，針對收集到的高解析度影像，即時判斷周遭狀況、作出相應處理。

宜鼎智能周邊應用事業處處長吳志清表示，宜鼎看好視覺辨識在邊緣應用端，尤其智慧製造、零售服務等領域帶來的助益，擴大投入研發多元的相機模組產品線。本次合作結合研華於工業自動化領域的深厚專業、以及宜鼎高度客製的相機方案與導入服務，打造便捷的安裝與使用體驗，大幅降低電腦視覺在AMR系統上的導入門檻，攜手加速企業夥伴在各垂直市場的應用落地。

研華嵌入式物聯網平台事業群產品研發協理王聖文表示，透過與宜鼎的策略合作，藉其多樣化的相機選擇與客製化服務，導入具備嵌入式特性的MIPI-CSI相機模組，搭配研華AMR專用平台能大幅提升運行的性能與效率，偕同提供智慧工廠、物流倉儲以及智慧零售最佳的解決方案。

目前宜鼎MIPI相機模組包括EV2M-GOM1 (Fisheye Camera)、EV2M-OOM1 (Global Shutter Camera) 兩款型號已可供選購，透過不同規格選項支援各式場景；支援MIPI相機擴充的研華AFE-R360，則預計於第3季上市。