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格斯攜手英國電池材料新創 開發新一代鈮基XNO電池產品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
格斯科技董事長張忠傑（左）與Echion Technologies商務長Benjamin Ting（右）共同簽訂合作協議。格斯科技／提供
格斯科技董事長張忠傑（左）與Echion Technologies商務長Benjamin Ting（右）共同簽訂合作協議。格斯科技／提供

格斯科技*（6940）7日宣布與英國鋰離子電池材料開發商 Echion Technologies正式簽署共同開發協議（Joint Development Agreement）。此舉繼雙方於2023年中簽署合作備忘錄（Memorandum of Understanding）後，標誌著另一個重要里程碑，進一步深化台英雙方在電池系統上的合作與交流。本次合作也象徵台灣新創電池製造商具備接軌國際電池供應鏈的能力，為MIT電池產品進軍國際市場奠定良好基礎。

本次協議以雙方現有的合作備忘錄為基礎，擴大合作範圍。Echion Technologies將正式向格斯提供其獨家專利的鈮基XNO負極材料，由格斯使用獨家技術製造新一代的鈮基電池產品。

鈮基XNO負極材料擁有高安全性、可快速充電、高穩定性等眾多優勢，基於此種材料的獨特晶體結構，允許鋰離子自由進出負極，鋰離子的擴散速率與傳統石墨負極材料相比皆高出許多。此外，鈮基XNO負極材料在鋰電池製程中對全球暖化的影響降低了51%，是一種安全、高效能且具永續性的負極材料亮眼新秀。

格斯科技董事長張忠傑表示，我們非常高興能與Echion Technologies正式簽署共同開發協議。我們非常看好鈮基XNO材料的優勢，期望將這種性能卓越的新材料引入台灣的鋰電池產業，激發新的創新火花。通過此次合作，我們希望為客戶提供更優質的客製化創新解決方案，開發出新一代的電池產品，協助台灣政府持續推動大型電動載具的發展，共同為達成2050年淨零碳排的目標而努力。

Echion Technologies執行長Jean de La Verpilliere表示，我們很高興能在良好合作的基礎上，與格斯科技共同邁出新的一步，本次合作象徵著 Echion 的研發實力獲得國際夥伴的認可。我們致力於開發創新的鋰電池負極材料，以提升鋰電池產品的性能與表現。我們期待本次與格斯科技的合作能有效推動大型電動載具在台灣的普及。

格斯科技指出，相關材料未來將用於製造大型電動載具的電池芯及電池系統，包括電動巴士、重型機械、AMR等應用場景。目前已接獲多家客戶的訂單，未來將出口至指定地區。此外，OEM代工訂單也表現良好，有望於2025年出貨。

暖化 董事長

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