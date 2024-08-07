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品牌保守、基期較高 研調：本季 NB 出貨僅將季增0.9%

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
影響今年第3季NB出貨分析。圖表／DIGITIMES研究中心
影響今年第3季NB出貨分析。圖表／DIGITIMES研究中心

由於品牌、通路業者擔憂成本、運費持續上升而提前出貨，加上北美教育旺季出貨優於預期，以及中國市場復甦力道不弱，DIGITIMES研究中心指出2024年第2季全球NB出貨(未計可拆卸式機種)優於預期，較前季成長7.8%。然而，在第2季基期較高，旺季消費新機均價較高，以及品牌出貨仍較保守下，第3季全球NB出貨預期僅成長0.9%，季節性效應將不如以往。

2024年第4季預期中、高階AI NB平台到位，品牌亦將衝刺全年目標，全球NB出貨可望加速成長。預期2024年全球NB出貨可達1.73億台，較2023年成長4.6%。

分析師蕭聖倫觀察2024年第3季主要NB品牌表現，龍頭聯想集團將衝刺歐美旺季消費市場出貨，但中國市場需求轉弱下，成長較為受限；第二名惠普(HP)第3季受教育機種淡季效應顯著，以及對消費市場較為保守影響，出貨將不增反減；第三名戴爾(Dell)因主攻的商務市場需求可持續回升，加上積極布局的高通(Qualcomm) AI NB產品可望帶來新需求，表現可優於前兩大品牌。

蕭聖倫提到，主要台系代工廠第3季整體成長程度將高於整體市場，使台廠出貨佔比上升至74.4%，其中，仁寶與和碩受惠品牌客戶衝刺旺季消費機出貨，表現可望優於其他代工廠。

NB 消費

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