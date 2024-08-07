iKala KOL Radar 導入 AI 強化網紅行銷戰略 更精準推薦

提供AI轉型解決方案為核心的跨國AI公司 iKala宣布旗下AI網紅數據服務KOL Radar發布重大產品更新，7月31日正式推出全新升級功能「AI Search」，以AI技術賦能更全面的網紅行銷分析和搜尋服務，助力品牌主透過AI數據精準掌握市場洞察，加速布局網紅行銷策略。

KOL Radar觀察，品牌主、行銷企劃人員在執行網紅行銷專案時，面臨篩選出最適配網紅人選的挑戰，需花費大量時間評估合作成效與彙整決策提案。為解決此行銷痛點，KOL Radar推出重大功能更新「AI Search」，透過獨家AI技術預測使用者行為，精準推薦相關網紅與關鍵字，助力品牌高效發想行銷提案、挖掘更多潛力合作網紅，並提供 AI 摘要總結網紅推薦原因，進一步協助品牌有效提案，降低時間成本以提升整體效率。

品牌主可利用競品、產品、或任何關鍵字進行搜尋，「AI Search」即可預測搜尋內容、推薦相似關鍵字，並對品牌推薦提及此類關鍵字的網紅，助其查找出最符合品牌需求的網紅名單與貼文內容。此外，AI 不僅能預測使用者搜尋行為並推薦網紅，還能整合推薦結果進行網紅摘要介紹，有效強化網紅精準推薦，加速整體搜尋流程。

iKala 共同創辦人暨執行長程世嘉表示，AI 翻轉搜尋的行銷新時代已經到來，搜尋引擎從原本單純提供資訊，進化到用 AI主動消化資訊、整理摘要、及擬定戰略，解決過往行銷企劃人員提案耗時和決策困難的痛點。