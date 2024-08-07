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劉德華演唱會門票將開賣 遠傳運用AWS技術攜手抗黃牛

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

日本天后宇多田光演唱會將於本週末8月10日、11日在台北小巨蛋登場，為有效遏止黃牛，此次主辦單位與遠大售票系統合作，今年4月在台開先例，採用日本行之有年的抽票制加實名制「雙售票制」，售票系統的背後推手正是負責平台開發維運的遠傳電信，以及Amazon Web Services（AWS）的技術支援。

遠傳電信指出，雙方攜手合作順利完成抽選期間總計20萬人次參與登記，並透過實名制即時比對、大幅減少不正常的搶票行為，後續也陸續運用在K-MEGA CONCERT高雄場、Travis Japan世界巡迴台北場、8月25日即將開賣劉德華巡迴演唱會台北站等盛事，也將應用此平台與技術，為歌迷打造更公平的購票環境。

遠傳資訊暨數位轉型科技群資深協理蔡宏昌表示，雲端開發環境具有部署迅速、擴充彈性、隨選隨付等優勢，特別適合OTT、影音娛樂等產業應用。今年4月眾所矚目的宇多田光演唱會在遠大售票系統開放抽選，遠傳再度運用AWS技術完成台灣首場採用抽選制的大型活動，寫下國內售票系統的里程碑，也希望能持續助力國內影視娛樂及文化產業發展。

此次宇多田光演唱會售票採兩階段抽選，共計20萬人次參與登記，實名制即時比對姓名證號不可重複，且增加第二階段兩天每日抽、共兩輪的復活抽選，中選的用戶在確定場次及座位後，再決定是否付費購票。與過往演唱會在售票開放的瞬間流量高峰不同，抽選制為長時間的登記，多波段的流量變化，遠傳借力AWS雲端服務的自動化調整流量，不僅較人工調整即時，也具備用多少付多少（pay-as-you-go）的彈性；同時運用AWS無伺服器的非關聯式資料庫Amazon DynamoDB服務，快速且安全地處理大量登記資料，大幅減少不正常搶票行為。

文化部《文化創意產業發展法》修正條文於2023年6月正式上路，其中即包含所謂的「黃牛條款」，並積極推動藝文表演票券實名制。遠傳與AWS合作，結合雙方技術優勢，將持續挹注遠大售票，強化售票端防禦機制，公私協力建構公平友善的購票環境。

演唱會 遠傳電信 雲端服務

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