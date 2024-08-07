快訊

又傳虐童！男子超商「剪刀腳夾脖」 幼童大哭雙腳騰空

特斯拉好康開賣馬斯克氣炸「取消不准賣」！台灣好市多回應了

李洋凱旋歸國透露退役後想選羽協理事長 最快時間點曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快閃記憶體解決方案供應商Solidigm拓展AI SSD產品組合

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
最新的Solidigm SSD具備E3.S和U.2外型規格，提供一系列容量和耐用度選擇。圖/Solidigm提供
最新的Solidigm SSD具備E3.S和U.2外型規格，提供一系列容量和耐用度選擇。圖/Solidigm提供

全球領先創新NAND快閃記憶體解決方案供應商Solidigm於今（7）日宣布推出Solidigm D7-PS1010和D7-PS1030資料中心固態硬碟（SSD），是目前量產PCIe 5.0 SSD中速度最快且適用於現代主流、混合以及寫入為主工作負載中的IO強度。

Solidigm市場開發總監Ace Stryker表示，隨著AI工作負載不斷激增，儲存效能變得十分關鍵。Solidigm D7-PS1010和D7-PS1030能夠在AI傳輸的關鍵階段超越競爭對手。

Solidigm策略規劃與行銷資深副總裁Greg Matson表示，Solidigm D7-PS1010和D7-PS1030 SSD，能夠滿足通用伺服器、線上交易處理（OLTP）、伺服器儲存裝置、決策支援系統和AI/ML等工作負載日益嚴苛的IO需求。在這個功耗錙銖必較的世界，這些SSD將是PCI 5.0的傑作，不僅提供領先業界的全面效能2，能源效率相較其它製造商同類型SSD可節省高達70％3。

全新SSD專為AI資料傳輸的各個階段打造，在特定傳輸階段的吞吐量比同級SSD多出50％6。這些SSD能透過GPU Direct部署至GPU伺服器，或作為網路儲存伺服器中高效能全快閃層級的一部分，藉此支援效能較低的HDD。

AI SSD 伺服器

延伸閱讀

慧榮於FMS 2024亮相 採台積6奈米的 PCIe Gen5 SSD 控制晶片

算力達每秒千兆次浮點運算 陽交大啟用AI高速運算平台

科林研發推出 Lam Cryo 3.0低溫蝕刻技術 加速3D NAND微縮

AI手機需求增溫 慧榮Q2營收超過預期

相關新聞

劉德華演唱會門票將開賣 遠傳運用AWS技術攜手抗黃牛

日本天后宇多田光演唱會將於本週末8月10日、11日在台北小巨蛋登場，為有效遏止黃牛，此次主辦單位與遠大售票系統合作，今年...

快閃記憶體解決方案供應商Solidigm拓展AI SSD產品組合

全球領先創新NAND快閃記憶體解決方案供應商Solidigm於今（7）日宣布推出Solidigm D7-PS1010和D...

慧榮於FMS 2024亮相 採台積6奈米的 PCIe Gen5 SSD 控制晶片

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO），今日宣布推出一款專為AI PC和遊戲主機...

MSI 微星科技生日快樂 會員好禮大放送

為慶祝成立 38 周年，全球AI PC、電競、創作者、商務、AIoT領域的領導品牌MSI微星（2377）將推出粉絲期盼已...

日月光再奪台積CoWoS大單 傳超微也積極拉攏

輝達（NVIDIA）AI晶片需求熱，台積電CoWoS先進封裝產能嚴重供不應求，傳急找日月光投控支援，並首度釋出前段關鍵C...

日月光擴產 三個月砸221億

日月光投控訂單源源不絕，正積極儲備糧草、投資擴產迎接新單。根據公開資訊觀測站資料，近三個月來，日月光投控已斥資221.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。