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快閃記憶體解決方案供應商Solidigm拓展AI SSD產品組合
全球領先創新NAND快閃記憶體解決方案供應商Solidigm於今（7）日宣布推出Solidigm D7-PS1010和D7-PS1030資料中心固態硬碟（SSD），是目前量產PCIe 5.0 SSD中速度最快且適用於現代主流、混合以及寫入為主工作負載中的IO強度。
Solidigm市場開發總監Ace Stryker表示，隨著AI工作負載不斷激增，儲存效能變得十分關鍵。Solidigm D7-PS1010和D7-PS1030能夠在AI傳輸的關鍵階段超越競爭對手。
Solidigm策略規劃與行銷資深副總裁Greg Matson表示，Solidigm D7-PS1010和D7-PS1030 SSD，能夠滿足通用伺服器、線上交易處理（OLTP）、伺服器儲存裝置、決策支援系統和AI/ML等工作負載日益嚴苛的IO需求。在這個功耗錙銖必較的世界，這些SSD將是PCI 5.0的傑作，不僅提供領先業界的全面效能2，能源效率相較其它製造商同類型SSD可節省高達70％3。
全新SSD專為AI資料傳輸的各個階段打造，在特定傳輸階段的吞吐量比同級SSD多出50％6。這些SSD能透過GPU Direct部署至GPU伺服器，或作為網路儲存伺服器中高效能全快閃層級的一部分，藉此支援效能較低的HDD。
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