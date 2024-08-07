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慧榮於FMS 2024亮相 採台積6奈米的 PCIe Gen5 SSD 控制晶片

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮於FMS 2024亮相採台積6奈米的PCIe Gen5 SSD控制晶片及多款專為企業級、PC與車載AI應用打造的 SSD解決方案。圖/慧榮提供
慧榮於FMS 2024亮相採台積6奈米的PCIe Gen5 SSD控制晶片及多款專為企業級、PC與車載AI應用打造的 SSD解決方案。圖/慧榮提供

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO），今日宣布推出一款專為AI PC和遊戲主機設計、具備最佳效能功耗比的SM2508 PCIe Gen5 NVMe 2.0 消費級固態硬碟（SSD） 控制晶片。慧榮表示，SM2508已由多家SSD 主要廠商引進設計開發中，其中包括主要的NAND大廠，目標訂於今年第4季開始量產。

慧榮的SM2508是全球首款採用台積電6奈米極紫外光（EUV） 製程的PCIe Gen5消費級SSD控制晶片，相較於競爭廠商的12奈米製程，功耗大幅降低50%。整個SSD的功耗低於7W，比 PCIe Gen4 SSD提高1.7倍的功耗效率，且比目前市場上的PCIe Gen5競爭產品提升70%。

慧榮於8月6日至8日在美國加州舉辦的FMS(Future of Memory and Storage)展示以 SM2508 為主的 SSD 控制晶片及其他創新技術。

慧榮表示，SM2508 是一款專為AI筆電所設計的高效能、低功耗PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 SSD控制晶片。支援8個NAND通道，每通道速度高達3,600 MT/s，循序讀寫速度最高可達 14.5 GB/s 和 13.6 GB/s，隨機讀寫效能最高可達 2.5M IOPS，相較於 PCIe Gen4 產品，效能提升2倍。SM2508 功耗僅約 3W，將 PCIe Gen5 效能表現發揮到淋漓盡致。

此外，採用慧榮科技獨有的第八代 NANDXtend® 技術，包括專為減少ECC時間而設計的磁碟訓練演算法。此強化功能可提升效能並最大化功耗效率，同時確保與最新的3D TLC/QLC NAND技術相容，支援更高的容量，以滿足新一代 AI PC不斷發展的需求。

慧榮終端與車用儲存事業部資深副總段喜亭表示，SSD儲存解決方案持續演進，以因應未來AI應用所帶來的新挑戰，包括資料效率和高效能模型的需求。他說，慧榮的 PCIe Gen5 SSD 控制晶片擁有業界最佳的功耗效率，可滿足當今AI PC的獨特需求，提供高效能與低功耗，以符合未來不斷日新月異的AI PC標準。

慧榮推出一款專為 AI PC 和遊戲主機設計、具備最佳效能功耗比的 SM2508 PCIe Gen5 NVMe 2.0 消費級固態硬碟（SSD） 控制晶片。圖/慧榮提供
慧榮推出一款專為 AI PC 和遊戲主機設計、具備最佳效能功耗比的 SM2508 PCIe Gen5 NVMe 2.0 消費級固態硬碟（SSD） 控制晶片。圖/慧榮提供

SSD 控制晶片

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