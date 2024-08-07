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MSI 微星科技生日快樂 會員好禮大放送
為慶祝成立 38 周年，全球AI PC、電競、創作者、商務、AIoT領域的領導品牌MSI微星（2377）將推出粉絲期盼已久的周年慶活動，吸引和獎勵現有和新的 MSI 會員、獎勵計劃會員、 以及廣大的MSI社群粉絲。 活動將於8月1日至31日晚上11:59（UTC+8）展開，幸運獲獎者名單將於9月24日公布。
「38年以來，MSI微星科技在全球AI PC、電競、創作者、商務及 AIoT 領域中，始終致力於為客戶提供最優質的產品與服務而成為這些領域的領導品牌。為了感謝大家一直以來的支持與厚愛，我們推出為期一個月的盛大的周年慶活動，為現有、新會員、獎勵計劃會員以及廣大的MSI社群粉絲帶來一系列豐厚的好禮，期待著每一位參與者都能收穫滿滿的喜悅。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。
MSI微星科技38周年品牌月
活動時間：台北時間2024年8月1日 ~ 31日
得獎公布：台北時間2024年9月24日
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