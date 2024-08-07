快訊

空中英語教室證實彭蒙惠辭世 遺囑交代：把所有一切全捐出

啦啦隊女神陳怡叡被爆有新歡 男方身分被起底「千億富二代」

台積電開高21元重返900元之上 台股早盤漲逾200點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MSI 微星科技生日快樂 會員好禮大放送

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
MSI微星科技生日快樂，會員好禮大放送。微星／提供
MSI微星科技生日快樂，會員好禮大放送。微星／提供

為慶祝成立 38 周年，全球AI PC、電競、創作者、商務、AIoT領域的領導品牌MSI微星（2377）將推出粉絲期盼已久的周年慶活動，吸引和獎勵現有和新的 MSI 會員、獎勵計劃會員、 以及廣大的MSI社群粉絲。 活動將於8月1日至31日晚上11:59（UTC+8）展開，幸運獲獎者名單將於9月24日公布。

「38年以來，MSI微星科技在全球AI PC、電競、創作者、商務及 AIoT 領域中，始終致力於為客戶提供最優質的產品與服務而成為這些領域的領導品牌。為了感謝大家一直以來的支持與厚愛，我們推出為期一個月的盛大的周年慶活動，為現有、新會員、獎勵計劃會員以及廣大的MSI社群粉絲帶來一系列豐厚的好禮，期待著每一位參與者都能收穫滿滿的喜悅。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。

MSI微星科技38周年品牌月

活動時間：台北時間2024年8月1日 ~ 31日

得獎公布：台北時間2024年9月24日

有關MSI周年慶活動的更多詳情，請參閱或關注MSI的社群媒體

微星 社群媒體

延伸閱讀

負面情緒陰魂不散 研究：常上社群媒體與做惡夢有關

群創攜手 MAZDA 瑞達汽車 打造汽車 5G AIoT 售後服務平台

電競／赴美征戰EVO格鬥天王XV 台灣選手ET奪亞軍

新北市揪ACGE業者 盼年底前成立電競產業總會

相關新聞

MSI 微星科技生日快樂 會員好禮大放送

為慶祝成立 38 周年，全球AI PC、電競、創作者、商務、AIoT領域的領導品牌MSI微星（2377）將推出粉絲期盼已...

日月光再奪台積CoWoS大單 傳超微也積極拉攏

輝達（NVIDIA）AI晶片需求熱，台積電CoWoS先進封裝產能嚴重供不應求，傳急找日月光投控支援，並首度釋出前段關鍵C...

日月光擴產 三個月砸221億

日月光投控訂單源源不絕，正積極儲備糧草、投資擴產迎接新單。根據公開資訊觀測站資料，近三個月來，日月光投控已斥資221.4...

台積釋出CoWoS訂單 設備協力廠營運跟著旺

先進封裝需求紅不讓，台積電首度釋出CoWoS關鍵的前段CoW製程委外訂單，帶動設備需求同步大增，均華、盟立、志聖、大量、...

環球晶下修全年營收展望 預期庫存狀況年底好轉

全球第三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶昨（6）日舉行法說會，董座徐秀蘭表示，矽晶圓業庫存年底應會較為健康，惟不期待下半...

環球晶 上半年每股賺14.04元

環球晶昨（6）日公布第2季財報失色，單季毛利率下探32.3％，為2018年以來的單季低點，獲利季減18.5％，每股純益為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。