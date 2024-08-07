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洪嘉聰操刀 矽統強化戰力

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

矽統（2363）再度啟動併購，以換股方式取得紘康全數股權，外界認為是聯電董事長洪嘉聰兼任矽統董座後，帶領矽統轉型再次漂亮出擊，從內到外幫助矽統強化體質，順利轉骨。

矽統去年8月初公告，由洪嘉聰兼任該公司董座，這是聯電集團從2003年元月接手矽統經營權後，首次出現由聯電董事長兼任矽統董座的情形。

洪嘉聰先前在矽統股東會中，就提出改造三招，分別是先進行減資、產品線聚焦，以及增加互補性。矽統日前已完成減資案，資本額從74.95億元降到約48.72億元，每股淨值從25.06元提升至33.18元。

洪嘉聰也提到，矽統原有產品線必須更為聚焦。公司體質無法馬上變好，因為產品需要開發時間，但在聚焦後，核心有競爭力的部分必須補上。第三是未來希望能找到與矽統產品有互補性、增加營收、提高競爭力的部分。

洪嘉聰先前就透露，公司內部有團隊在評估何者可合作互補，但目前很多都還在初步階段，而且也怕講出來會見光死，但這絕對是今年的另一重點。外界解讀，顯然這次併購紘康就是符合前述互補以強化戰力的目的。

矽統 紘康 聯電

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