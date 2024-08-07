快訊

翁章梁籲國土法延後上路 政院允諾速將配套修法到位

奧運拳擊／陳念琴不敵大陸亞運金牌 仍獲生涯首面銅牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積釋出CoWoS訂單 設備協力廠營運跟著旺

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

先進封裝需求紅不讓，台積電（2330）首度釋出CoWoS關鍵的前段CoW製程委外訂單，帶動設備需求同步大增，均華（6640）、盟立（2464）、志聖（2467）、大量（3167）、均豪（5443）及東捷（8064）、友威科（3580）等設備協力廠跟著旺，紛紛啟動擴產計畫。

均華受惠先進封裝設備需求持續發燒，在手訂單維持在10餘億元新高水位，確立下半年起營運加溫。均華看好，客戶端的急單需求，將開啟相關設備業15年黃金成長期。

均華昨（6）日並公告，上半年毛利率38.26%，年增2.3個百分點；稅後純益2.04億元，較去年同期大幅成長369.2%，每股純益7.2元，為同期新高，反映接單熱絡盛況。

盟立受惠於AI紅不讓，帶動供應鏈需求逐步攀升。封測產業因缺工轉而積極投入自動化，盟立已成功接獲先進封裝CoWoS相關訂單，今年下半年將進入交貨密集期。

大量在半導體量測、AoI檢測及自動化解決方案布局完整，並掌握CoWoS所需設備訂單。東捷則在半導體先進封裝領域，推出系列解決方案，並運用雷射同步雙面作業技術，奠定競爭優勢。

友威科受惠於電動車需求全球大幅擴張、CoWoS製程積極擴產，成功拉升半導體客戶設備訂單需求，一舉讓半導體相關營收占比超過七成，展現轉型成效。

CoWoS 半導體 均華

延伸閱讀

全民權證／辛耘 押價內外20%

AI晶片先進封裝供應吃緊 台廠搶攻扇出型面板級封裝

台積、鴻海 四檔有看頭

弘塑、穎崴 四檔帶勁

相關新聞

日月光再奪台積CoWoS大單 傳超微也積極拉攏

輝達（NVIDIA）AI晶片需求熱，台積電CoWoS先進封裝產能嚴重供不應求，傳急找日月光投控支援，並首度釋出前段關鍵C...

日月光擴產 三個月砸221億

日月光投控訂單源源不絕，正積極儲備糧草、投資擴產迎接新單。根據公開資訊觀測站資料，近三個月來，日月光投控已斥資221.4...

台積釋出CoWoS訂單 設備協力廠營運跟著旺

先進封裝需求紅不讓，台積電首度釋出CoWoS關鍵的前段CoW製程委外訂單，帶動設備需求同步大增，均華、盟立、志聖、大量、...

環球晶下修全年營收展望 預期庫存狀況年底好轉

全球第三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶昨（6）日舉行法說會，董座徐秀蘭表示，矽晶圓業庫存年底應會較為健康，惟不期待下半...

環球晶 上半年每股賺14.04元

環球晶昨（6）日公布第2季財報失色，單季毛利率下探32.3％，為2018年以來的單季低點，獲利季減18.5％，每股純益為...

廣達砸7.8億泰國擴廠

代工大廠廣達昨（6）日公告，泰國子公司QMB F10新廠興建工程發包，預計投入8.5億泰銖 （約新台幣7.8億元），主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。