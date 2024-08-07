日月光擴產 三個月砸221億
日月光投控（3711）訂單源源不絕，正積極儲備糧草、投資擴產迎接新單。根據公開資訊觀測站資料，近三個月來，日月光投控已斥資221.42億元，投入購置設備和廠務設施，透露集團積極強化量能，蓄勢待發迎接產業成長盛況。
日月光投控高度看好先進封裝業務後市，今年初原本預期先進封裝營收將增加2.5億美元，隨著需求比預期更強，日期上修該金額預估值，並樂觀預期增長態勢將延續至明年。
日月光投控說明，原本預估先進封裝業務占整體封測營收比重約4%至5%，目前看來占比將超過5%，相關比重明年持續壯大，看好明年整體先進封裝營收會再倍增。
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