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長科32億擴充大馬產能

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

導線架廠長科（6548）昨（6）日宣布，執行長黃嘉能退休，同時卸下長華電材總經理職務，將轉任長華和長科的策略顧問，主要是因屆齡退休，為配合營運發展及集團布局。董事會通過由業務總經理暨導線架事業部主管黃俊勳升任長華總經理，相關人事案8月7日起生效。

針對公司布局，長科表示，由於馬來西亞廠自今年庫存調整結束後，現有產能幾近滿載，為因應客戶未來導線架需求，董事會通過斥資1億美元（約新台幣32.8億元）用於擴充馬來西亞產能，這是繼2020年台灣興建新廠後規模最大的投資案。

長科指出，馬來西亞位居東南亞的半導體封裝聚落核心，國內外封裝委外（OSAT）及IDM大廠皆積極前往擴產，為配合客戶擴產腳步，長科將擴充現有馬來西亞廠的產能規模。

長科說明，公司自2017年購併日本住友海外導線架廠房以來，已先後完成擴充中國大陸蘇州廠產能和台灣新廠，現今擬進行第三階段的產能擴充計畫。

長科在全球導線架產能分布為台灣、大陸和馬來西亞，分別供應台灣、大陸、東南亞地區的三大封裝聚落，滿足客戶當地供貨需求。

展望Q3，長科看好網通及消費性電子需求持續增強，加上客戶新產品陸續導入量產，下單力道復甦，本季營收在30.7億~32.6億元，季增4%至10%。

布局 東南亞 馬來西亞

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