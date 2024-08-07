廣達砸7.8億泰國擴廠

代工大廠廣達（2382）昨（6）日公告，泰國子公司QMB F10新廠興建工程發包，預計投入8.5億泰銖 （約新台幣7.8億元），主要是因應客戶需求強勁，擴大伺服器相關產能，泰國新廠擴建案正式啟動。

廣達公告，因應產能擴建需求，QMB F10廠房新建結構工程及材料將發包予啟宇營造工程，該工程採總價承攬，合約明定雙方均不得因工資、物價變動而增減工程總額，合約內容也包括逾期賠償及工程保固。

廣達表示，由於客戶對伺服器的需求持續成長，為滿足客戶需求，決定啟動泰國新廠擴建案，主要將生產伺服器相關產品，若客戶希望能就地完成後段組裝，也能就地供應滿足。

廣達將於本周五（9日）召開法說會，屆時可望針對泰國新廠完工、投產時間等細節，釋出進一步消息。

廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令在今年初就曾透露，目前廣達在台灣、泰國各有五成伺服器表面黏著技術（SMT）產能，內部考慮今年泰國新建置主機板L6組裝產能。據了解，目前廣達在泰國的SMT產線已超過19條。

廣達下半年AI伺服器可望迎來出貨爆發期，AI伺服器專案需求加速成長，全年AI伺服器在整體伺服器營收占比將超過五成。