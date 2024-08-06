長科執行長、長華電材總經理黃嘉能退休 將轉任長華和長科策略顧問

導線架廠長科（6548）6日宣布，執行長黃嘉能退休，同時也從長華電材（8070）總經理一職退休，將轉任長華和長科的策略顧問，主要是因屆齡退休，為配合營運發展及集團布局，董事會通過由業務總經理暨導線架事業部主管黃俊勳，升任長華總經理，相關人事案8月7日起生效。

在公司布局上，長科表示，由於馬來西亞廠自今年庫存調整結束後，現有產能幾近滿載，為因應客戶未來導線架需求，董事會通過斥資1億美元用於擴充馬來西亞產能，這是繼2020年台灣興建新廠後規模最大的投資案。

長科認為，馬來西亞位居東南亞的半導體封裝聚落核心，國內外封裝委外（OSAT）及IDM大廠皆積極前往擴產，為配合客戶擴產腳步，長科將擴充現有馬來西亞廠的產能規模。

長科進一步說，公司自2017年購併日本住友海外導線架廠房以來，已先後完成擴充中國大陸蘇州廠產能和台灣新廠，現今擬進行第三階段的產能擴充計畫。

綜觀來看，長科在全球的導線架產能分布為台灣、中國大陸和馬來西亞，分別供應台灣、中國大陸、東南亞地區的三大封裝聚落，滿足客戶當地供貨需求。

在布局馬來西亞廠，長科透過新聞稿說明，今年庫存調整結束後，馬來西亞廠現有產能幾近滿載，因應客戶未來導線架需求，今天董事會通過投資1億美元擴充馬來西亞產能。