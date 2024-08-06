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中華電信發布台灣首家電信業者 TNFD 報告

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）6日宣布，7月初發布自然相關財務揭露（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）英文版報告書後，今日再度發布TNFD中文版報告書，為台灣首家發行TNFD報告書之電信業者。以中、英文版併行的方式讓國內及國外利害關係人皆能清楚瞭解中華電信面對自然相關風險之評估與因應。

中華電信TNFD報告書是參考2023年9月聯合國UNGA78美國紐約氣候周宣告之自然相關財務揭露框架，依循治理、策略、風險與影響管理、指標與目標四大架構進行自然相關揭露。

中華電信表示，因公司營運據點類型多元且數量眾多，為完備TNFD揭露報告，與台大、勤業眾信及國際氣候發展智庫團隊，攜手研發出本土化LEAP評估程序，開創電信產業先河。公司首先將為數超過2萬座的基地台，分兩階段篩選，完成最優先應予評估的基地台數（約250個），同時建立基地台與機房設施的評估程序，提出對自然重大依賴與影響，做為後續風險與機會評估使用。

在本土化TNFD-LEAP評估程序方面，依循在地法規、資料建構評估框架，為TNFD評估落實本土化的重要一步，也是國內電信業首創作法。未來將逐年擴大評估據點類型與數量，預期2030年前完成所有營運據點評估工作，並推展至上下游價值鏈，建構台灣電信業者最完整的TNFD揭露報告。

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