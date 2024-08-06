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群聯於FMS展出aiDAPTIV+方案與企業級SSD

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯執行長潘健成。圖/聯合報系資料照片
群聯執行長潘健成。圖/聯合報系資料照片

2024年FMS展今日在美西登場，為期三天，快閃記憶體控制晶片商群聯（8299） 宣布參展，並展出包含最高可達61.44TB容量的新款Pascari D系列D200V資料中心固態硬碟（SSD）解決方案，以及「aiDAPTIV+」最新全方位的地端生成式AI解決方案軟體「Pro Suite」，迎合資料密集型AI工作負載所需的儲存、可擴展性和處理能力的需求。

群聯表示，Pascari D200V是群聯企業級SSD的D系列產品家族的最新成員。這款SSD專為資料中心設計，並提供多種規格尺寸。

群聯執行長潘健成表示：「Pascari的全新D200V是採用KIOXIA BiCS FLASHTM 第八代QLC NAND Flash技術，目前可達61.44TB容量，D系列未來還有機會可以擴展容量超過100TB以上，為資料中心提供所需的大容量選項，以降低運營成本。」

潘健成表示，群聯的 aiDAPTIV+ Pro Suite 是一款簡易使用的軟體，搭配群聯獨家專利的aiDAPTIVCache AI100 SSD，將可提供一個完整的AI模型在地端的微調運算體驗，並透過聊天互動的介面設計，協助使用者簡化超大型語言模型的地端訓練流程。

GlobalSourcing副總裁兼IPSG總裁Lawrence Luk表示，很高興與群聯合作開發生成式AI商業應用。群聯的aiDAPTIV+ Pro Suite改變了生成式AI的格局，簡化了AI訓練，將大型語言模型的力量帶入中小型企業的手中。

AI 群聯

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