朋億上半年每股純益5.31元 歷年同期次高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今（6）日公布2024年合併營收達46.13億元，年增14.13％，歸屬母公司稅後純益3.95億元，年減13.50％，每股純益5.31元，年減21.10％。

朋億*指出，受惠半導體產業客戶訂單出貨認列保持良好水準，為因應半導體新技術演進、製程回收及再生系統的綠色環保需求，增加研發投入力道進行現有設備改良與新技術開發，加上一次性提列預期信用減損損失，使上半年費用較高，但今年上半年獲利仍繳出歷年同期次高，可望隨著客戶陸續於下半年回沖入帳，並創造整體營運正面挹注。

朋億*仍深化台灣、中國、東南亞等業務接單佈局，由於半導體供應鏈區域化趨勢明確，今年上半年中國地區銷售年增33％，且東南亞地區營收比重更自去年同期的8.8％增加至12％，同步創造公司良好業務發展空間。此外，朋億*亦透過業務接單結構調整，精進原料供應鏈管理以掌握供應交期與成本管控，在整體產能稼動率保持穩健水準下，2024年上半年整體毛利率仍站穩24％。

展望未來營運，以目前整體在手訂單保持良好水準，朋億*仍維持全年營運成長目標不變，並持續密切留意半導體、光電相關產業擴建計畫，積極爭取承接合作契機以擴大業務案量，另一方面，朋億*持續深化垂直水平資源整合、擴大區域人才培育、以及投入新技術開發與專利佈局等，以期提高朋億*於廠務領域競爭力，並挹注中長期營運良好發展。